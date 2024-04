Pellegrini cítí po výhře zadostiučinění. Nechce škodit Ficově vládě

Národ rozhodl, koho chce mít za prezidenta, řekl po svém zvolení do nejvyšší ústavní funkce Peter Pellegrini. Podle svých slov kandidoval, protože cítil podporu lidí poctivě žijících a pracujících na Slovensku. V Pellegriniho štábu byl i předseda Smeru–SD Robert Fico, jemuž nově zvolený prezident přislíbil loajalitu.

Pellegrini prohlásil, že cítí obrovský závazek, čest a zadostiučinění. Podotkl, že je zvyklý na kritiku a útoky, zlou energii podle svých slov v kampani přetavil do pozitivní. Téměř 1,4 milionu hlasů, které ve volbách hlavy státu získal, označil Pellegrini za satisfakci za vše, co jej během kampaně potkalo.

„Budu chránit a bránit zájmy Slovenské republiky. Budu prezidentem, který bude podporovat vládu ve snaze zlepšovat život lidí na Slovensku. Udělám vše pro to, aby Slovensko vždy zůstalo na straně míru a nestanulo na straně války, ať se to někomu líbí anebo nelíbí, ať mne za to kritizuje, kdo chce,“ řekl v narážce na rezervovaný postoj vládní koalice k podpoře Ukrajiny, která se už déle než dva roky brání ruské invazi. Svého soupeře Ivana Korčoka Pellegriniho tábor označoval v kampani za „kandidáta“ války, nebo dokonce válečného štváče.