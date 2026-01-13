Silná ledovka komplikuje dopravu kolem Prahy i na severu Čech

Silná ledovka komplikuje železniční dopravu na řadě míst zejména ve středních a severních Čechách. Kvůli námraze na trolejích byly zrušeny například ranní spoje mezi Prahou a Kolínem, mezi hlavním městem a Kralupy nad Vltavou či několik vlaků z Ústí nad Labem. Ve středních Čechách nejezdí velká část příměstských a regionálních autobusových linek. Na jižní Moravě je většina silnic zatím se zvýšenou opatrnostní sjízdná.
Středočeský kraj
Ve středních Čechách nejezdí velká část příměstských a regionálních autobusových linek, problémy jsou i na železnici, uvedla v úterý ráno na síti X Pražská integrovaná doprava (PID). Kvůli silně namrzlým trolejím nejezdí část vlaků na páteřních linkách. Zrušeny byly například ranní spoje z Prahy do Kolína, Benešova, Milovic a Kralup nad Vltavou, vyplývá z informací Českých drah.
„Problémy s ledovkou evidujeme od brzkých ranních hodin především na tratích v okolí Prahy. Námraza na trakčním vedení komplikuje také výjezd vlaků z odstavného nádraží Praha-Jih. Některé vlaky jsou zcela odřeknuty, jiné jedou pouze v části své trasy,“ uvedly na síti X České dráhy.
České dráhy kvůli hrozící ledovce posílily dispečink, provozní personál i pohotovostní služby. Cestujícím doporučily sledovat aktuální informace a vybavit se na cestu občerstvením i léky pro případ uvíznutí vlaku. Ledovka může na železnici způsobovat zamrzání výhybek, námrazu na trakčním vedení nebo lámání větví a stromů zasahujících do kolejiště.
Policie zaznamenala větší množství nehod než obvykle, obešly se však bez vážných následků. Napilno mají i silničáři. Na 29. kilometru dálnice D4 ve směru na Prahu narazilo kolem 6:00 auto do svodidel, dálnice tam byla dál průjezdná ze zvýšenou opatrností. Podobné nehody se staly i na dálnici D1 u Mirošovic nebo na D10 na Mladoboleslavsku. U Čtyřkol na Benešovsku skončilo auto v příkopu.
Silnice v regionu jsou podle Josefa Holka z krajské správy a údržby silnic sjízdné se zvýšenou opatrností. Pokrývají je zbytky rozbředlého sněhu po chemickém ošetření, úseky s ujetou vrstvou sněhu jsou kryté posypem.
Praha
Dopravu na Pražském okruhu u Radotína komplikuje vyprošťování nákladního vozidla po noční nehodě na Radotínském mostě. Po nezbytně nutnou dobu policie odklání vozidla na Strakonickou ulici.
„Uzavírka je ve směru z Prahy 4 na Prahu 5, je tam převrácený přívěs. Vozidla jsou odkláněna na Strakonickou ulici, předpoklad uzavírky byl jedna hodina,“ uvedl policejní mluvčí Richard Hrdina.
Ledovka také ochromila provoz na pražském letišti. To kvůli intenzivnímu namrzajícímu dešti funguje ve velmi omezeném režimu. Omezení příletů bude mít dopad na zpoždění letů během celého dne, řekla mluvčí Letiště Praha Denisa Hejtmánková. „Vzhledem k intenzivnímu namrzajícímu dešti dochází k omezení příletů, aby bylo možné zajistit odmrazování hlavní dráhy, pojezdových komunikací a stání pro letadla,“ uvedla mluvčí.
Kvůli ledovce pražská policie zatím neeviduje větší problémy, hlášeny má několik drobných nehod v bočních ulicích, hlavní tahy jsou prosolené, doplnil mluvčí.
Ústecký kraj
V Ústeckém kraji silničáři celou noc sypali silnice, aby zmírnili dopady ledovky. Cesty jsou sjízdné jen s opatrností. Potíže lze čekat i na železnici. Na Chomutovsku leží na cestách zledovatělá vrstva sněhu místy s vyjetými kolejemi, padá mrznoucí déšť a cestování komplikuje mlha. Obdobná situace panuje na Lounsku. V Krušných horách se tvoří náledí.
Na komunikacích nižších tříd na Ústecku leží zbytky rozbředlého sněhu a padá mrznoucí déšť. Sníh je stále na některých chodnících v Ústí nad Labem, v noci se na povrchu vytvořila vrstva ledu. S velkou obezřetností se tak musí pohybovat chodci. Ledovka je na nájezdu na Mariánský most, který je nyní jedinou spojnicí obou břehů Labe v krajském městě. Policisté od rána řešili několik dopravních nehod, většinou se obešly bez zranění.
Liberecký kraj
V Libereckém kraji jsou silnice jsou zatím sjízdné, pro nákladní dopravu jsou uzavřené dvě silnice. Podle dopravního webu policie ráno auto narazilo do svodidel na průtahu Libercem ve směru od Turnova, další nehoda se stala na silnici 2624 u obce Holany, kde se srazila dvě auta. Obě havárie se obešly bez zranění.
Pro nákladní auta je uzavřený osmnáctikilometrový horský úsek silnice I/10 z Tanvaldu na Harrachov na Jablonecku a dál do Polska. Předběžně zůstane uzavřený do úterních 12:00. Autobusy a osobní vozy tudy projedou, řidiči nákladních aut ale musí do Polska po alternativní trase, která vede po silnici I/35 přes hraniční přechod v Hrádku nad Nisou na Liberecku.
Uzavřená je pro auta nad šest tun už od konce prosince také silnice třetí třídy z Mníšku přes Oldřichov v Hájích na Raspenavu a Hejnice na Liberecku. Autobusy a osobní auta tudy projedou. Silnice III/2904 přes Oldřichovské sedlo vede chráněnou oblastí, silničáři ji proto nemohou solit, používají jen kamennou drť a písek. Silnice je pro nákladní dopravu uzavřená od 29. prosince a nejbližších dnech se to určitě nezmění. Objízdná trasa pro nákladní auta vede po silnici I/13 přes Frýdlant.
Karlovarský kraj
Silnice v Karlovarském kraji jsou po ošetření většinou mokré nebo se zbytky rozbředlého sněhu. Místy může být i ledovka. Srážky už ustávají. „Aktuálně je převrácené osobní vozidlo na dálnici D6 u Nového Sedla ve směru na Karlovy Vary. Dále je uzavřena komunikace mezi Habartovem a Horním Částkovem na Sokolovsku, kde sklouzla cisterna do příkopu,“ popsala situaci kolem ranní sedmé hodiny krajská policejní mluvčí Kateřina Pešková.
Jak dodala, kromě rozbředlého sněhu se na vozovkách tvoří rozsáhlé vodní plochy, které mohou negativně ovlivnit stabilitu vozidla a zvýšit riziko nehody.
Pardubický kraj
V Pardubickém kraji jsou silnice s opatrností sjízdné.
Ledovka hrozí například v okolí Hlinska, Holic či Chrudimi. Vrstva sněhu byla ráno na nesolených silnicích v okolí Vysokého Mýta, na kterých se místy tvořily sněhové jazyky, dále také v Železných horách, v okolí Svitav, Ústí nad Orlicí či Poličky, vyplynulo z informací silničářů.
Jihomoravský kraj
Jihomoravští a brněnští silničáři jsou v terénu od pondělního večera, většina silnic je zatím se zvýšenou opatrnostní sjízdná. V kraji od večera sněžilo, až nad ránem se objevily mrznoucí srážky, které podle radarových snímku zesílí a situace na silnicích se tak bude zhoršovat. Vyplývá to z informací silničářů, aktuálního počasí a předpovědí meteorologů. Organizátor krajské veřejné dopravy Kordis JMK těsně před 6:00 informoval, že ne všude už lze kvůli ledovce spojení zajistit.
Od večera nasněžilo podle lokality několik centimetrů sněhu. Podle provozního ředitele Brněnských komunikací Jana Klištince byli silničáři v ulicích města od 21:40 až do 4:45. Za tu dobu ošetřili solí či solankou 1611 kilometrů silnic i pluhováním. „Veškeré komunikace v naší správě jsou nyní mokré a sjízdné bez komplikací. Nicméně okolo 4:00 se změnil charakter srážek ze sněhových na dešťové. Z tohoto důvodu bude výjezd všech našich posypových vozů pokračovat,“ uvedl Klištinec.
Policisté už také podle informací na webu hlásí několik menších nehod souvisejících s ledovkou ve Znojmě a Tučapech na Vyškovsku, u Boskovic na silnici z Blanska je uvízlé nákladní auto. Ledovka bude trvat do té doby, než se začne oteplovat nad nulu a led začne tát.
Meteorologové varovali, že v západní polovině republiky se v noci a ráno bude tvořit silná ledovka. Hrozí úrazy a komplikace v dopravě i výpadky v dodávkách elektřiny.
Ledovka je průvodním jevem mrznoucího deště nebo mrholení. Vodní kapky po dopadu na zem či předmět zmrznou a vytvářejí průhlednou vrstvu ledu s hladkým povrchem. Na rozdíl od náledí vzniká ledovka nejen na komunikacích, ale i na větvích, plotech, drátech či sloupech.
Aktuální předpověď počasí
Během noci se na většině území Čech a na západě i jihu Moravy změnilo sněžení v déšť, který při přetrvávajících záporných teplotách místy namrzal a způsobil tvorbu nebezpečné ledovky, uvádí ČHMÚ. Ta se v ranních hodinách vyskytuje zejména na Vysočině a na (jižní) Moravě, kde plošně prší, přičemž první případy mrznoucího deště byly hlášeny už odpoledne ze západních a jihozápadních Čech a později i z dalších oblastí.
V Čechách budou srážky během rána od západu postupně ustávat, na Moravě však mohou pokračovat minimálně ještě během dopoledne. I po jejich odeznění ale hrozí přetrvávání ledovky, protože odtávání bude závislé na pomalém oteplování vzduchu i stále prochlazených povrchů, proto je nutná zvýšená opatrnost chodců i řidičů.
Odpoledne a večer se srážky objeví už jen ojediněle, většinou jako déšť, na severovýchodě a východě i jako sněžení. Denní teploty se budou pohybovat mezi nulou a čtyřmi stupni, v Pošumaví až kolem šesti stupňů Celsia, zatímco na Moravě zůstane chladněji s maximy od minus tří do jednoho stupně.