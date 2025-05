Muž se nechal 200krát uštknout, aby vznikla nejúčinnější protilátka proti hadímu jedu

Tomáš Karlík

před 1 h hodinou | Zdroj: Cell Press , NPR , Science Daily

Zmije útočná

Hadí uštknutí ročně připraví o život až přes sto tisíc lidí. Vědci hledají už desetiletí univerzální protilátku, která by dokázala chránit proti více druhům těchto toxinů. Nyní to vypadá, že jsou na správné cestě.

Když jedovatý had kousne myš, obvykle ji usmrtí. V novém experimentu se ale stalo něco jiného: devatenáct nejjedovatějších hadů zcela selhalo, protože zvířata byla chráněná novým protijedem. Tato látka je tak účinná a současně víceúčelová, že by se po dalších vylepšeních mohla stát prvním opravdu univerzálním protijedem. Vytvořili ji vědci z amerických Národních institutů zdraví (NIH), kteří výsledky představili světu na začátku května. Použili originální metodu, díky níž dokázali obejít největší slabiny dosavadního vývoje protijedů. Protijedy včera a dnes Prostředky proti hadímu jedu se dnes vytvářejí od zvířat, která jím byla zasažená a v reakci si vytvářejí protilátky. Ty se pak dají využít i u uštknutých lidí. Je to sice účinné a spolehlivé, ale ne dost. Protilátky proti různým jedům se totiž poměrně špatně kombinují: respektive není problém je smíchat dohromady, ale lidské tělo se proti tolika potenciálním hrozbám může začít přehnaně bránit, což pak mnohdy vede k přehnané imunitní reakci, která bývá stejně nebezpečná jako samotný jed. Věda se pokouší tento problém vyřešit už desítky let, ale zatím marně. Co se teď změnilo? Jak říká už titulek článku, za všechno může jeden muž – Tim Friede.

Tim Friede

Trikem totiž bylo najít člověka, který byl pokousán obrovským množstvím hadů a přežil to. Jeho imunitní systém by se podle vědců vyladil takovým způsobem, že protilátky získané od něj by se daly využít velmi univerzálně. Na tomto videu se nechává uštknout mambou černou, jedním z nejjedovatějších hadů planety:

Jeden muž a dvě stovky kousnutí Friede vystudoval herpetologii, tedy vědu o plazech. Svého vzdělání využil a živí se obchodem s jedovatými hady. Protože je vystaven každodennímu a opakovanému riziku uštknutí, začal už před dvaceti lety sám na sobě testovat hypotézu: když se nechá uštknout co nejčastěji, vyvine se u něj téměř neprůstřelná odolnost vůči všem jedům. Mělo to samozřejmě slabinu: aby získal imunitu vůči jedům, musel to nejprve přežít. Každý začátek je těžký a platilo to i u Frieda. V rozhovoru pro americkou veřejnoprávní stanici NPR prozradil, že hned po prvním uštknutí skončil v kómatu a na několik dní potom v nemocnici. Když se uzdravil, začal se jedovým zubům svých plazů vystavovat znovu. A znovu a znovu. Celkem dvěstěkrát.