Jedovatí hadi budou kvůli globálnímu oteplování zřejmě masově migrovat, varuje studie

před 45 m minutami | Zdroj: ČTK , Guardian , The Lancet

Změna klimatu pravděpodobně povede k masové migraci jedovatých hadů do nových regionů a zemí, které na to nejsou připravené, což jejich obyvatele učiní zranitelnějšími vůči uštknutí. Podle nové studie se nejvíce plazů zřejmě ze sousedních zemí přesune do Nepálu, Nigeru, Namibie, Číny a Barmy.