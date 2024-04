Feri u odvolacího soudu zpochybnil věrohodnost dívek, které podle nepravomocného rozsudku znásilnil

ČT24,

ČTK

, vik

před 39 m minutami | Zdroj: ČT24 , ČTK

Dominik Feri přichází k soudu

Bývalý poslanec za TOP 09 Dominik Feri u odvolacího soudu zpochybnil věrohodnost dívek, které podle nepravomocného rozsudku znásilnil. Už více než hodinu sám, místo svých dvou advokátů, přednáší své odvolání. Poukázal mimo jiné na to, že podle rozsudku obvodního soudu se neprokázala přítomnost omamné látky v nápoji, který podle obžaloby podal nezletilé dívce, než ji u sebe v bytě znásilnil. Pokud odvolací senát rozsudek potvrdí, půjde sedmadvacetiletý někdejší politik na tři roky za mříže. Svou vinu odmítá. Proti verdiktu se kromě něj odvolaly i poškozené ženy, které se domáhají vyššího odškodného.

Feri kromě výpovědí tří obětí zpochybňuje i právní kvalifikaci jako takovou. Podle něj skutky, které mu jsou přičítány za vinu, nejsou činem znásilnění, uvedl zpravodaj ČT Ondřej Pražák, který dění v soudní síni sleduje. U pražského městského soudu Feri zkritizoval Obvodní soud pro Prahu 3 za to, že nepředvolal jím navržené svědky, nevypořádal se s judikaturou a vycházel z neobjektivních znaleckých posudků. „Chtěl jsem se vyhnout příměrům, ale je to, jako by byli bankovní lupiči odsouzeni na základě toho, že se ocitli v bankovním trezoru,“ prohlásil. U soudí již mluví déle než hodinu, přičemž na začátku avizoval, že jeho odvolání má několik set stran. Neplánuje ho však číst celé. Odvolací řízení je naplánováno jen na pondělí, kdy by také mohl zaznít rozsudek.

Reportér Ondřej Pražák sleduje odvolací řízení v případu Dominika Feriho (zdroj: ČT24)

Při pondělním jednání se nejobsáhleji vyjádřil k prvnímu ze skutků, který se týká nezletilé. „Skutek je v obžalobě přímo podmíněn tím, že v nápoji Fanta byla jakási omamná látka. Soud ale v odůvodnění rozsudku konstatuje, že látka prokázána nebyla. To by mělo stačit samo o sobě k tomu, aby soud došel ke zprošťujícímu závěru, protože soud je vázán zásadou obžalovací,“ uvedl exposlanec, který má titul doktora práv. Feri se také snažil zpochybnit dívčinu výpověď. „Netvrdí, že jsem ji svlékal, ale říká, že se sama nesvlékala a najednou byla v posteli nahá. Mezery v paměti jsou podle zahraniční judikatury významným faktorem nevěrohodnosti výpovědi,“ poznamenal. U druhé dívky Feri prohlásil, že po údajném činu stála o další kontakt s ním a nadále se vídali, přičemž až po pěti letech přišla s verzí, že první styk byl znásilněním. „Je velmi netradiční a nesmyslné, že by oběť znásilnění šla další den za pachatelem a měla s ním znovu pohlavní styk,“ podotkl. Ohledně stážistky pak navrhl k doplnění dokazování vyjádření jejího bývalého partnera, kterému údajně řekla, že jí Feri nic neudělal, jen jí zastoupil cestu. Před Ferim dostala slovo zmocněnkyně dívek Adéla Hořejší, která pro klientky žádá vyšší odškodné. Argumentovala novým rozhodnutím Evropského soudu pro lidská práva, podle nějž se závažnost trestného činu znásilnění musí promítnout do všech výroků rozsudku tak, aby obětem přinesl prožitek spravedlnosti. Uvedla, že jedna z dívek dodnes chodí na terapii a v případě další hovořila o komplexnější destrukci a poškození životní dráhy. Poukázala na to, že Feriho majetkové poměry jsou nadstandardní. Podle nepravomocného rozsudku má dívkám zaplatit dohromady 510 tisíc korun, jedné z nich pak dalších 33 tisíc korun za psychoterapii. Před začátkem zasedání oznámil předseda odvolacího senátu Libor Vávra zaplněné jednací síni, že kvůli ochraně obětí nepovolí obrazové ani zvukové přenosy z jednání. Zároveň na přítomné novináře apeloval, aby ve zpravodajství neodhalili totožnost poškozených dívek. Vinu bývalý politik odmítá opakovaně Proti listopadovému rozhodnutí Obvodního soudu pro Prahu 3 v případu Dominika Feriho se v únoru kromě obžalovaného exposlance odvolaly také všechny poškozené. Prvoinstanční soud Feriho za dvě znásilnění a jeden pokus loni v listopadu nepravomocně potrestal tříletým vězením. Podle Feriho je jeho odvolání obšírné, směřuje do všech výroků napadeného rozsudku. „Je to dané tím, že rozsah skutkových nesprávností a nesprávné aplikace právních norem je poměrně široký. Takže i z toho důvodu je to odvolání,“ sdělil Feri tehdy serveru iRozhlas.cz a Radiožurnálu. Feri obžalobu popírá opakovaně. Odmítá, že by se dopustil jakéhokoli sexuálního násilí. U hlavního líčení i ve svém závěrečném návrhu opakovaně poukazoval na údajné rozpory ve výpovědích žen. Řekl také, že policie a státní zástupce k jeho případu přistupují alibisticky. Stíhání pro něj prý znamenalo destrukci pracovního, ale i osobního života.

Obžaloba Státní zástupkyně viní Feriho ze tří skutků. První se podle ní stal v březnu 2016 ve Feriho bytě v Praze 3. Exposlanec se dle obžaloby pokoušel tehdy nezletilou dívku líbat a sahat na ni, ačkoliv mu dávala najevo, že si s ním intimní kontakt nepřeje. Feri ji prý poté začal říkat, že je nevyspělá a přemlouval ji k intimnostem. Obžaloba tvrdí, že když chtěla dívka z bytu odejít, nabídl jí Feri nealkoholický nápoj, po jehož požití se dostala do stavu „částečné ztráty vědomí“. Bývalý poslanec pak s dívkou podle spisu mimo jiné prováděl orální sex. To, že by žena požila omamnou látku, ale podle soudu prokázáno nebylo. Stav, ve kterém se ocitla, mohl být prý způsobený i jinými důvody. Druhý skutek se dle žalobkyně stal v listopadu 2016, opět ve Feriho bytě. S touto dívkou měl podle obžaloby pohlavní styk, a to přes její nesouhlas. Třetí incident se stal podle obžaloby v roce 2018, kdy si Feri pozval do Poslanecké sněmovny ženu kvůli možné pozici stážistky. Podle vyšetřovatelů se ji pokoušel líbat a osahávat, podařilo se jí ale odejít, obžaloba proto případ kvalifikuje jako pokus o znásilnění. Prvoinstanční soud uznal Feriho vinným ve všech třech bodech obžaloby. Případ odstartovala svědectví zveřejněná na jaře 2021 Feriho začali policisté prověřovat poté, co jej několik žen obvinilo ze sexuálního nátlaku, obtěžování a násilí. Svědectví na jaře 2021 zveřejnily Deník N a A2larm. Novinářka Apolena Rychlíková, která tehdy ještě působila na A2larm, a redaktor z Deníku N Jakub Zelenka se začali o Feriho zajímat v podstatě ve stejný moment poté, co v podcastu Rozpustilý v díle o sexuálním obtěžování padla o nejmenovaném populárním politikovi zmínka. Následně se na síti X (tehdy Twitteru) objevil příspěvek s otázkou, proč se nemedializují případy zneužívání dívek Dominikem Ferim. „Každý jsme si jako první kontakt vytipovali toho samého člověka a v tu chvíli nás napadlo, že mnohem účinnější než to drobit a síly rozmělňovat bude se spojit. A zároveň dát celé té věci možná ještě větší kredibilitu, protože naše redakce nemají personální ani ekonomické vazby. Mohli jsme se navzájem kontrolovat a koukat, co děláme, dávat pozor, aby všechny naše kroky byly v rámci novinářské etiky,“ vysvětlovala spojení dvou redaktorů Rychlíková. Spolu se jim podařilo to, o co se před nimi už několik novinářů neúspěšně snažilo. Získali tolik svědectví o nevhodném sexuálním chování mladého politika vůči ženám, že je byli schopni sepsat a zveřejnit. „Dostalo se to téměř ke třem desítkám zdrojů, se kterými jsme byli v kontaktu a které jsme si museli evidovat, abychom se v nich neztráceli. Měli jsme lajny, abychom vyloučili všechny otázky, že je to kampaň, že je to nějaké spiknutí. Snažili jsme se tomu maximálně předejít. Dokonce jsme se i koukali, jestli to nejsou nějací blízcí nebo příbuzní z nějaké politické strany,“ přiblížila Rychlíková.