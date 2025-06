Vědci objevili v oceánu „metanové pavouky“

před 1 h hodinou | Zdroj: ČT24 , Proceedings of the National Academy of Sciences

A když je v okolí tolik bakteriální potravy, láká to i vyšší organismy: do bakteriálních džunglí a polí se tak vydávají lovit červi, mořské houby (správně houbovci – jsou to totiž živočichové) nebo mlži. A vědci tam pozorovali velké množství právě také mořských pavouků, kteří patří mezi nohatky. Jejich existence tam nejprve zdánlivě nedávala příliš smysl: podle toho, co se o nich ví, v místech nic nebylo jejich typickou potravou. A nepomohly ani pitvy – ve vnitřnostech se jim nenašly vůbec žádné zbytky kořisti.

Metoda pokus–omyl

Bez dat z pozorování v přírodě, která se v podmínkách metanových průsaků získávají opravdu složitě, se museli vědci spolehnout na experimenty. Navrhli sérii pokusů, při nichž nejprve ze tří míst na oceánském dně získali 36 exemplářů výše popsaných pavouků, objevili mezi nimi tři zcela neznámé druhy.

Pavouky pak sledovali pomocí nejmodernějších přístrojů, analyzovali jejich kompletní genom a soustředili se zejména na to, jak tito tvorové zacházejí s uhlíkem. Právě ten totiž z metanu získávají a zpracovávají ho. Ukázalo se, že exoskelet, tedy vnější kostra, pavouků byl doslova pokrytý mohutnými vrstvami bakterií ze tří čeledí, všechny se živí metanem.

A když do okolí vědci přidali odlišný druh metanu, už po pěti dnech ho našli ve velkém množství v tělech pavouků, což znamená, že se do jejich organismů dostával skrze bakterie.