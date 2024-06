Policie chybovala, když odložila část Feriho kauzy, prohlásil Ústavní soud

„Z protokolu si nelze učinit o situaci jasnou představu, tomu také odpovídá zcela neurčitý popis pohlavního styku v usnesení o odložení věci. Takové nedostatky svědčí o porušení práva stěžovatelky na účinné vyšetřování,“ sdělil Svatoň. Policie by nyní měla pochybení napravit a poté zvážit další kroky. Obvodní státní zastupitelství by mělo konkrétněji reagovat na dívčiny argumenty.

Advokát Pavel Uhl nález ve vztahu k jedné ženě přivítal, ačkoliv lze podle něj nadále „očekávat cokoliv“. Ve vztahu k ostatním ženám s výsledkem nesouhlasí. „ÚS se vydal cestou budování mýtu dokonalé oběti, což je sice cesta technicky možná, je to jedna z možných variant výkladu ústavního pořádku, ale osobně se domnívám, že k posilování spravedlnosti tato cesta nevede,“ řekl.

Feri si už odpykává trest ve vězení

V odložené části kauzy policie označila Feriho chování za sexuálně predátorské, avšak intenzitou, provedením ani jinými okolnostmi prý nenaplnilo zákonem požadované znaky trestného činu, a to ani ve stadiu pokusu. Státní zastupitelství postoj policie potvrdilo. Pět žen v ústavní stížnosti poukazovalo na zásah do práva na lidskou důstojnost či práva na soudní ochranu.

„V případě ostatních čtyř stěžovatelek ÚS neshledal, že by zásah do jejich ústavních práv dosahoval intenzity jejich porušení. Povaha institutu odložení trestní věci však ani v jejich případě nebrání jakémukoliv novému procesnímu vývoji,“ stojí v nálezu. Případy lze znovu otevřít, pokud by například vyšly najevo nové okolnosti.