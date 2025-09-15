Největší potravinářské řetězce se v tuzemsku v posledních letech rozrůstají zhruba o čtyřicet prodejen ročně. V součtu jsou jich téměř dva tisíce. Stále častěji se objevují v menších městech a obcích. Mnoho lidí podle výzkumných agentur upřednostňuje při nákupu pohodlí a úsporu času. Nejsou tak jako dříve ochotni cestovat daleko od bydliště za akční nabídkou. Naopak roste zájem o dovoz potravin domů. Nejedná se přitom už jenom o velké nákupy.
Lidé dávají během nákupu přednost pohodlí a rychlosti
Obchodní řetězec Lidl utržil celkem za loňský rok 88 miliard korun. Nejúspěšnější je mimo hlavní město. „Mezi trojicí, kde je ten relativní přínos k HDP nejvyšší, je Liberecký kraj, Středočeský kraj a Plzeňský kraj,“ uvedla Iveta Barabášová z tiskového oddělení Lidlu.
Druhé místo drží Kaufland, který patří do stejné maloobchodní skupiny. Poslední zveřejněné hospodářské výsledky se ale vztahují převážně k předloňskému roku. Tržeb mírně pod hranicí osmdesáti miliard dosáhl také Albert.
Další z řetězců – Penny letos zatím otevřel čtyři nové prodejny, do konce roku plánuje další. Už teď má s 434 provozy proti konkurenci náskok. Zároveň sleduje změnu nákupního chování zákazníků.
„Oproti loňskému roku, kdy jsme pozorovali větší zájem o menší nákupy s častější intenzitou, nyní zákazníci preferují spíše větší nákupy méně často,“ dodává mediální zástupkyně řetězce Martina Dvořáková. Lidé více vyhledávají české produkty, ale stále je zajímají i slevy. Oblíbené jsou tašky s potravinami s blížícím se koncem trvanlivosti.
Zájem o hotovky
V síti hypermarketů je také zájem o hotová jídla. Po nákupu lidé využívají možnost občerstvení. Každý třetí jde do restaurace, každý sedmý do kavárny. „Celkově v restauraci podáme přes patnáct milionů porcí jídla ročně a pro naši sekanou v housce si každý den přijde více než tisíc zákazníků,“ popsala mluvčí Globusu Aneta Turnovská.
Při nákupu v Globusu lidé stráví v průměru půl hodiny a odnesou si třicet položek. Polovina zákazníků volí samoobslužné formy nákupu.
Rychlost a pohodlí nákupu, ale hlavně krátká vzdálenost od domu jsou důležitými kritérii při výběru obchodu. Češi podle Svazu obchodu už tak nejsou příliš věrní značkám ani výrobků, ani obchodů. Přilákat a hlavně udržet zákazníka je tak pro řetězce stále těžší.
Tržby
V obchodech s potravinami lidé letos utrácejí zhruba stejně jako před rokem. Tržby se příliš nezměnily. Výjimkou byl duben, na který připadly Velikonoce, a prodejci si tak proti loňsku polepšili asi o čtyři a půl procenta. Ceny za potraviny a nealkoholické nápoje jsou letos přibližně o pět procent vyšší.
Tradičnímu trhu s obchody hlavně na venkově dominuje COOP. Sdružuje 43 družstev, která dohromady provozují přes 2500 prodejen. Obecně ale provozů na vesnicích ubývá, lidé v nich v první půlce roku nakupovali méně než loni. Podobné to bylo v hypermarketech. Mírně větší prodeje zaznamenaly supermarkety a diskonty. Skokový nárůst, o téměř třicet procent, byl u on-line supermarketů.
Z internetových prodejců potravin drží 70procentní podíl e-shopy Rohlík a Košík. Pětinu trhu si dělí e-shopy řetězců – jídlo domů umožňují objednat téměř všechny velké sítě kromě Lidlu a Kauflandu. Pětiprocentní podíl drží rozvozové společnosti Foodora a Wolt.
Nákupy on-line
Potraviny výhradně přes internet v Česku nakupuje zatím minimum lidí. Nejběžnější je kombinace nákupu v kamenných obchodech a e-shopech. Výzkumné agentury tvrdí, že s on-line supermarkety má zkušenost zhruba třetina zákazníků.
Až deset tisíc objednávek denně odvezou například kurýři Rohlíku ze skladu z pražských Horních Počernic. Průměrný nákup se skládá z dvaceti produktů. V typickém nechybějí rohlíky. Některé objednávky jsou naopak specifické. „Někteří zákazníci posílají nákup jako dárek, takže nás prosí, jestli můžeme do nákupu přidat přání k narozeninám,“ říká mluvčí Rohlik.cz Jakub Wija.
Například u rozvážkové služby Foodora stále dominuje doručování z restaurací. Ale dovoz potravin z vlastních skladů roste o desítky procent ročně. „Nejvíc poptávají mezi 16. a 21. hodinou, největší špičky jsou během týdne od pátku do neděle. I během noci lidé objednávají a jsme překvapeni, jaký je o to zájem,“ říká generální ředitel Adam Kolesa. Většinou se jedná o menší nákupy věcí, které lidé zapomněli, přes den i v noci je zájem hlavně o pečivo a banány.