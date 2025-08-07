Tržby v maloobchodu bez prodejů a oprav motorových vozidel v červnu meziročně stouply o 4,5 procenta. To je podobný výsledek jako v květnu, kdy se podle revidovaných údajů zvýšily o 4,6 procenta. K výsledku pomohl zejména prodej pohonných hmot a internetový prodej. V meziměsíčním srovnání obchodníci utržili o 0,3 procenta více.
Tržby obchodníků meziročně stouply o 4,5 procenta
„Maloobchodní tržby v červnu po očištění o cenové vlivy meziročně vzrostly za prodej pohonných hmot, nepotravinářského zboží i potravin. Nejvyšší růst jsme zaznamenali u prodejců pohonných hmot, kteří spolu s internetovými prodejci nejvíce přispěli k růstu maloobchodních tržeb,“ uvedla vedoucí oddělení statistiky obchodu, dopravy a služeb ČSÚ Jana Gotvaldová.
Konkrétně tržby za pohonné hmoty byly proti loňskému červnu vyšší o 11,3 procenta, za nepotravinářské zboží vzrostly o 5,5 procenta a za potraviny o 0,8 procenta. Meziročně zhruba o desetinu vyšší tržby pak měly internetové a zásilkové obchody.
Mezi nepotravinářským zbožím nejvyšší nárůst tržeb statistici zaznamenali u specializovaných prodejen s kosmetickými a toaletními výrobky, kterým se meziročně zvýšily o 8,5 procenta. O 5,8 procenta narostly tržby prodejcům farmaceutického a zdravotnického zboží, o 4,1 procenta oděvů a obuvi a o více než tři procenta výrobků pro kulturu, sport a rekreaci a pro domácnost. Naopak o čtyři procenta klesly tržby prodejen s počítačovým a komunikačním zařízením.
Tržby za prodej a opravy aut meziročně klesly o půl procenta, přičemž o 1,3 procenta se snížily za prodej aut a náhradních dílů, naopak za opravy narostly o tři procenta. Meziměsíčně tržby za prodej a opravy aut klesly o 0,3 procenta.
Služby
Tržby ve službách v letošním druhém čtvrtletí dál rostly, meziročně stouply o 2,3 procenta. Zvýšily se šesté čtvrtletí za sebou, ale zpomalily růst – v prvním kvartále tohoto roku stouply podle revidovaných údajů o 3,1 procenta.
K růstu od letošního dubna do konce června přispěly zejména informační a komunikační činnosti. Ve srovnání s předchozím čtvrtletím se tržby ve službách po očištění o sezonní vlivy zvýšily nepatrně, a to o 0,2 procenta. Nejvýraznější nárůst v tomto případě vykázala sekce ubytování, stravování a pohostinství, a to o 1,4 procenta.
Kromě administrativních a podpůrných činností, které ve druhém čtvrtletí stagnovaly, se tržby zvýšily ve všech sledovaných sekcích. „Tržby ve službách ve druhém čtvrtletí roku 2025 meziročně vzrostly o 2,3 procenta. K růstu nejvíce přispěly informační a komunikační činnosti, kde došlo ke zvýšení o 3,7 procenta,“ přiblížil vedoucí oddělení datové podpory statistiky obchodu, služeb a životního prostředí ČSÚ říká Tomáš Harák.
V dopravě a skladování se tržby ve druhém čtvrtletí meziročně zvýšily o 2,5 procenta. Nejvíce vzrostly tržby ve vodní dopravě, a to o 7,5 procenta, naopak v letecké dopravě se snížily o dvě procenta. V ubytování, stravování a pohostinství se tržby celkově zvýšily o 2,7 procenta. Výrazněji v pohostinství, kde vzrostly o 3,1 procenta, ubytování zaznamenalo nárůst 0,6 procenta.
V informačních a komunikačních činnostech se tržby zvýšily o 3,7 procenta. K celkovému růstu nejvíce přispěl vývoj tržeb v telekomunikačních činnostech, které stouply o 10,2 procenta. Zvýšení tržeb zaznamenaly také informační činnosti, a to o 5,1 procenta, a činnosti v oblasti informačních technologií, které vzrostly o dvě procenta. Tržby ve vydavatelských činnostech se zvýšily o 1,9 procenta, tržby ve filmovém a hudebním průmyslu o 0,1 procenta. Tržby naopak poklesly tvorbě programů a vysílání, konkrétně o 13,5 procenta.
Tržby související s nemovitostmi meziročně vzrostly o 0,1 procenta. V profesních, vědeckých a technických činnostech se zvýšily o tři procenta. V administrativních a podpůrných činnostech tržby stagnovaly. Nejvyšší nárůst tržeb v tomto oboru zaznamenalo odvětví administrativní, kancelářské a jiné podpůrné činnosti pro podnikání, a to o 6,2 procenta.
O 5,3 procenta rostly tržby také činnostem v oblasti pronájmu a operativního leasingu. Ostatním odvětvím v této sekci tržby klesly. Nejvýrazněji se snížily bezpečnostním a pátracím činnostem – o 9,8 procenta – a činnostem souvisejícím se zaměstnáním – o 8,5 procenta.