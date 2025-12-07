EK by mohla brzy představit zmírnění zákazu spalovacích motorů, píše Reuters


před 17 mminutami|Zdroj: ČTK

Evropská komise by mohla 16. prosince zveřejnit balíček opatření na podporu automobilového průmyslu, uvedla agentura Reuters s odvoláním na informované zdroje. Jeho součástí by měla být i mírnější verze plánovaného zákazu spalovacích motorů od roku 2035.

Brusel zatím plánoval oznámit balíček 10. prosince. Evropský komisař pro dopravu Apostolos Tzitzikostas ale na začátku tohoto týdne uvedl, že by Komise tento krok mohla odložit na leden. Podle zdroje Reuters je však nyní cílovým datem 16. prosinec – i když termín se může ještě změnit.

Mluvčí Komise se k novému termínu nicméně odmítl vyjádřit.

Evropská komise, Evropský parlament a Rada EU, která zastupuje členské státy, se před třemi lety dohodly, že se od roku 2035 přestanou v Unii prodávat auta se spalovacími motory. Cílem kompromisu bylo snížit emise skleníkových plynů, a bojovat tak proti klimatickým změnám.

EU omezí prodej aut se spalovacími motory od roku 2035, shodli se ministři životního prostředí
Dobíjecí stanice

Součástí dohody byla i klauzule, že unijní exekutiva v roce 2026 přezkoumá, zda je dohoda v současné podobě dosažitelná s ohledem na situaci na trhu, vývoji nových technologií, ale i ekonomickým dopadům. Komise nedávno informovala, že reformu předpisu přesune z roku 2026 už na konec letošního roku. Uspíšení revize žádalo několik členských států EU včetně Česka či Slovenska.

Evropští výrobci automobilů lobbují v Bruselu za větší flexibilitu v otázce zákazu spalovacích motorů. Požadují, aby byla tolerována paliva s neutrálními emisemi oxidu uhličitého a plug-in hybridy. Automobilové odvětví se snaží zvládnout nákladný přechod na elektromobily. Zároveň čelí konkurenci z Číny a clům, která mu snižují marže.

Šéf automobilové skupiny Stellantis John Elkann nedávno uvedl, že evropskému automobilovému průmyslu hrozí nevratný pokles, pokud EU nezmírní svůj postoj ke snižování emisí a neposkytne sektoru větší volnost. Evropský automobilový průmysl dle Elkanna připravil soubor návrhů, které by měly poskytnout automobilkám větší flexibilitu při plnění emisních cílů a pomoci odvrátit hrozící pokles v odvětví.

Kupka: Otevírá se vějíř možností pro technologický vývoj v automobilovém průmyslu
Ministr Kupka

Výběr redakce

Beninská armáda uvedla, že zmařila pokus o puč

Beninská armáda uvedla, že zmařila pokus o puč

11:34AktualizovánoPrávě teď
Průzkum: Dle většiny lidí se Turek na ministra nehodí. Motoristé náhradu nehledají

Průzkum: Dle většiny lidí se Turek na ministra nehodí. Motoristé náhradu nehledají

14:53Aktualizovánopřed 6 mminutami
Rusko pokračuje v ničení ukrajinské energetiky, zasáhlo i hráz přehrady

Rusko pokračuje v ničení ukrajinské energetiky, zasáhlo i hráz přehrady

09:47Aktualizovánopřed 53 mminutami
Čínské stíhačky namířily na japonský letoun radar navádějící střely, tvrdí Tokio

Čínské stíhačky namířily na japonský letoun radar navádějící střely, tvrdí Tokio

08:44Aktualizovánopřed 4 hhodinami
Při požáru v indickém nočním klubu zemřelo minimálně 25 lidí

Při požáru v indickém nočním klubu zemřelo minimálně 25 lidí

01:08Aktualizovánopřed 5 hhodinami
Kreml vítá novou strategii USA, která neoznačuje Rusko za přímou hrozbu

Kreml vítá novou strategii USA, která neoznačuje Rusko za přímou hrozbu

05:53Aktualizovánopřed 6 hhodinami
Příměří v Gaze dosáhlo kritického bodu, sdělil katarský premiér

Příměří v Gaze dosáhlo kritického bodu, sdělil katarský premiér

včeraAktualizovánopřed 18 hhodinami
V Praze hořel pneuservis s veterány, škoda je 200 milionů

V Praze hořel pneuservis s veterány, škoda je 200 milionů

včeraAktualizovánopřed 19 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Beninská armáda uvedla, že zmařila pokus o puč

Skupina vojáků oznámila v neděli ráno v beninské státní televizi, že rozpustila vládu, odvolala prezidenta Patriceho Talona a převzala moc, informovaly tiskové agentury. AFP o něco později s odvoláním na okolí hlavy státu uvedla, že Talon je v bezpečí, armáda zmařila pokus o puč a převzala zpět kontrolu nad situací. Tyto informace následně potvrdilo ministerstvo vnitra. Pokus o převrat odsoudily Africká unie a Hospodářské společenství západoafrických států (ECOWAS).
11:34AktualizovánoPrávě teď

EK by mohla brzy představit zmírnění zákazu spalovacích motorů, píše Reuters

Evropská komise by mohla 16. prosince zveřejnit balíček opatření na podporu automobilového průmyslu, uvedla agentura Reuters s odvoláním na informované zdroje. Jeho součástí by měla být i mírnější verze plánovaného zákazu spalovacích motorů od roku 2035.
před 17 mminutami

Rusko pokračuje v ničení ukrajinské energetiky, zasáhlo i hráz přehrady

Rusko v noci na neděli opět cílilo na ukrajinskou energetickou infrastrukturu. Škody na ní hlásí Poltavská oblast, rozsáhlý útok mířil i na tamní město Kremenčuk. Pravidelné odstávky proudu, které kvůli opravám zažívá každý den většina napadené země, se přitom už po masivním ruském náletu z předchozí noci prodloužily až na šestnáct hodin denně. V Charkovské oblasti zasáhli okupanti hráz přehrady, několik oblastí hlásí po ruských útocích oběti či zraněné. Ruská média zaznamenala v sobotu zřejmě další případ, kdy tamní armáda omylem svrhla bombu na ruské město.
09:47Aktualizovánopřed 53 mminutami

Lyžování v Itálii se tuto zimu kvůli olympiádě citelně prodraží

V tuzemsku roste zájem o lyžování v Alpách. Letos se tam chystá o desetinu Čechů víc než loni, vyplývá z dat cestovních kanceláří a rezervačních platforem. Tuto sezonu si ale lyžaři budou muset připlatit. V době zimní olympiády, která v Itálii začíná 6. února, se v tamních střediscích zvýší ceny až na pětinásobky. Kvůli tomu se zvedá zájem i o menší lyžařské areály – a to i v sousedním Rakousku nebo ve Francii.
před 2 hhodinami

Čínské stíhačky namířily na japonský letoun radar navádějící střely, tvrdí Tokio

Čínské armádní stíhačky během letu nad mezinárodními vodami dvakrát namířily na japonský letoun radar navádějící střely před palbou, uvedl podle agentur Reuters a AFP japonský ministr obrany. Tokio kvůli incidentu, který označuje za provokaci, protestovalo u čínských úřadů. Peking uvedl, že se zmíněné letadlo nebezpečně přiblížilo cvičení čínského námořnictva.
08:44Aktualizovánopřed 4 hhodinami

Při požáru v indickém nočním klubu zemřelo minimálně 25 lidí

Nejméně 25 lidí zemřelo při sobotním požáru v nočním klubu v indickém státě Góa, informují světové tiskové agentury. Mezi oběťmi plamenů v oblasti vyhledávané zahraničními návštěvníky jsou nejméně čtyři turisté. Tuzemské ministerstvo zahraničí uvedlo, že nemá informace o tom, že by mezi oběťmi byli čeští občané. Dalších šest lidí je zraněných.
01:08Aktualizovánopřed 5 hhodinami

Kreml vítá novou strategii USA, která neoznačuje Rusko za přímou hrozbu

Moskva vítá novou bezpečnostní strategii Spojených států, která nehovoří o Rusku jako o přímé hrozbě, uvedl v neděli mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Americký dokument mimo jiné volá po „strategické stabilitě“ USA s Ruskem a tvrdí, že se už nebude rozšiřovat Severoatlantická aliance.
05:53Aktualizovánopřed 6 hhodinami

„Dealeři si kupují mlčení“. Ve Francii přibývá násilí spojeného s drogami

Ve Francii narůstá obchodování s drogami i násilné činy, které s jejich prodejem, užíváním a distribucí souvisí. Problém mají zejména velká města – třeba Marseille. Podle francouzského centra boje proti drogám zkusí kokain alespoň jednou za rok víc než milion lidí v zemi. Překupníci navíc zavádějí nové způsoby distribuce narkotik a na policejní zátahy pružně reagují.
před 9 hhodinami
Načítání...