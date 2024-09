Na indické diváky cílí nový zábavní gigant. Rozhodl kriket

před 1 h hodinou | Zdroj: ČTK , Reuters , BBC , Financial Times , CNN

Americký zábavní gigant Walt Disney a indický konglomerát Reliance Industries spojí své televizní a streamovací aktivity v Indii. Fúze v hodnotě 8,5 miliardy dolarů (zhruba dvě stě miliard korun) by měla vytvořit zábavní mocnost. To vzbuzuje očekávání i obavy.

V čele společnosti Reliance Industries stojí Mukéš Ambání, který je momentálně podle žebříčku miliardářů agentury Bloomberg nejbohatším člověkem v Asii. Jeho žena Nita se stane předsedkyní správní rady sloučených mediálních aktivit. Využije své zkušenosti z oblasti umění a vazby na Bollywood. Ambáníová se jako vůbec první Indka stala členkou správní rady Metropolitního muzea v New Yorku. Vlastní ale také kriketový tým Mumbai Indians.

Nicméně už delší dobu se Disney v Indii potýká u svých streamovacích aktivit s odlivem uživatelů, což ji k uzavření fúze jistě také motivovalo. Tlaku americká firma čelila poté, co nevykazovala dostatečné finanční výsledky po akvizici indické televizní společnosti Star India před pěti lety. Tímto převzetím podle CNN získal Disney „korunovační klenot“ na jednom z nejžádanějších mediálních trhů na světě. Jenže pohádka nepokračovala.

Jedno je jisté – pokud se spojení dotáhne do konce, Indové se dočkají spousty zábavy. Streamovaný obsah společnosti Disney zahrnuje globální filmové trháky, podívanou ze světa Marvelu i dokumentární snímky National Geographic. Podle zprávy mediální poradenské společnosti Ormax streamovala sedm z patnácti nejsledovanějších původních pořadů v Indii v roce 2022.

K. K. Sharma, bývalý vedoucí oddělení fúzí v Indické komisi pro hospodářskou soutěž (CCI), podotkl, že vznikne „velká ryba na trhu vysílání“. Obavy se pojí především s nejoblíbenějším sportem v nejlidnatější zemi světa – kriketem. Nový subjekt bude totiž kontrolovat většinu kriketových práv pro televizní vysílání a streamování v Indii a mohl by poškodit inzerenty. Obě společnosti se nicméně zavázaly, že nebudou nepřiměřeně zvyšovat ceny reklamy za streamované kriketové zápasy. Jde o jeden z ústupků, díky nimž dala CCI fúzi nakonec zelenou.

Šířka aktivit jedné z nejvlivnějších žen Indie jen koresponduje se záběrem Reliance Industries. Tento konglomerát působí v mnoha odvětvích – od telekomunikací přes energetiku či petrochemický průmysl až po média. Do sloučeného podniku vloží Reliance 1,4 miliardy dolarů a bude v něm vlastnit podíl přes 63 procent.

Ani Reliance Industries nepřijdou zkrátka. Mukéš Ambání posílí svou pozici v indickém mediálním a zábavním sektoru, jehož hodnota dosahuje dvacet osm miliard dolarů, přičemž se odhaduje, že do konce desetiletí dosáhne hodnoty sto miliard dolarů. Fúze zároveň podpoří další expanzi společnosti.

„Sport je klíčovým motorem sledovanosti na televizních i digitálních platformách,“ vysvětlil v BBC Karan Taurani, analytik společnosti Elara Capital. Jak Disney, tak Reliance Industries v průběhu let nabízely bezplatné sledování kriketových zápasů, aby přilákaly uživatele na své streamovací platformy v naději, že si sportovní fanoušci následně zakoupí předplatné.

Nejvíce předplatitelů tamní službě Disney+ Hotstar ubylo loni poté, co ztratila práva právě na streamování indické kriketové ligy (mimochodem nad Disney vyhrál Ambáního konglomerát). To byl rozhodující úder. Jak o citelnou ztrátu šlo, napovídají čísla. Magazín Variety uvádí, že letošní indická Premier League na JioCinema (indické streamovací platformě pod hlavičkou Reliance Industries) přilákala 620 milionů indických diváků.

Přičemž podle CNN se už pár let jedná o možném firemním manželství mezi Zee Enterainment a Sony. „Tyto potenciální transakce jsou známkou toho, že indický zábavní průmysl vstupuje do fáze konsolidace, kdy bude moci působit pouze hrstka hráčů s naditými peněženkami,“ uvedl pro CNN Aliasgar Shakir, analytik indické finanční společnosti Motilal Oswal Financial Services.

Už v souvislosti s fúzí společností Disney a Reliance Industries se ozývají varovné hlasy, že může vést k poklesu obchodních zisků menších hráčů. „Indický trh si cení balíčků a je citlivý na cenu,“ upozornil Taurani. Pokud tedy nová mamutí společnost nabídne za jedno předplatné přístup k seriálům, filmům, sportu, původní tvorbě i globálnímu obsahu, konkurenční služby s omezenější nabídkou případným zvyšováním cen své diváky snadněji odradí.

Ambice přebrat příjmy Googlu

Případné vítězné tažení ale duu Reliance–Disney ztíží jemu rovní soupeři, kteří se také zajímají o stále atraktivnější trh v jedné z nejrychleji rostoucích ekonomik světa. Na nadnárodní zábavní společnosti čeká relativně volný trh a miliony diváků mluvících anglicky.

V Indii se snaží expandovat Google, Meta i Amazon a i ony k tomu mají dostatek prostředků. Tito globální technologičtí obři „sehráli klíčovou roli při rozšiřování indického trhu s videem, jehož příjmy pro vlastníky obsahu se nyní odhadují na 8,8 miliardy dolarů“, cituje BBC zprávu spplečnosti Media Partners Asia zaměřující se na poradenskou a konzultační činnost a průzkumy.