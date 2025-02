Regulovat výdejní boxy jako tržnice? Nesmysl, oponuje šéf asociace pro e-komerci starostovi

Vetyška doplňuje, že drtivá většina provozovatelů výdejních boxů se snaží o kompromis a vycházet obcím vstříc, aby to vyhovovalo zákazníkům i samosprávě. Soudí, že by mělo dojít ke sjednocování designů boxů i pravidel pro jejich budovávání. Například pražský magistrát k tomu již vydal manuál, jak postupovat. Šéf Asociace pro elektronickou komerci uznal, že v Litomyšli by se neměly cpát samostatně stojící boxy do centra.

Dodal, že internetové obchody spadají pod prodej na dálku se specifickými pravidly. Nemůže se tak vztahovat na ně to, co pro tržnice. Uvítal by tedy pro výdejní boxy samostatnou vyhlášku. V případě, že by došlo k plošnému zneužívání výkladu o tržnicích, obrátila by se asociace na ministerstvo průmyslu a obchodu.

Co na soukromém pozemku?

Ředitel asociace se také s odkazem na právní stát domnívá, že by majitel soukromého pozemku měl mít právo umístit si na něj výdejní box, aniž by to radnice regulovaly. „Stavební zákon neukládá povolení,“ dodal. Obecně pak podle něho platí, že boxy patří do hustě zabydlených oblastí, aby to bylo pro zákazníka co nejpohodlnější.

Brýdl připomněl, že v historických centrech umožňuje legislativa přísnou regulaci. Odmítl také názor, že si každý může dát na svůj soukromý pozemek co chce. Dodal, že radnice v Litomyšli se již přes třicet let stará o to, aby město celkově vypadalo dobře, a netýká se to jen centra. „Preferujeme domluvu. Boxy ano, ale záleží kam.“