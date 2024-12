Přibývající výdejní boxy vyvolávají diskuze o jejich umístění i vzhledu

Výdejní box částečně brání ve výhledu obyvatelům domu v Brně-Žabovřeskách. „Řada kolemjdoucích mohla říct, že jsme se doslova zbláznili, pokud jde o jeho umístění. Ale není tomu tak, on je to polotovar, kdy současnou polohu schválil majitel pozemku. Zároveň ten dům se bude rekonstruovat, takže AlzaBox nemohl být umístěný u stěny,“ uvedla mluvčí Alzy Eliška Čeřovská.

„Je to tady hodně v prostoru, ale jako uživatel to úplně neřeším, nebydlím tady, tak to jenom vyzvednu a jedu,“ okomentoval vyčnívající box zákazník Dalibor Honza.

Spor mezi majitelem pozemku a starostou zase vyvolal box před historickou budovou sokolovny v Bílovicích nad Svitavou. „Po vzájemné dohodě těchto dvou stran box posuneme o kousek dál,“ sdělila Čeřovská.