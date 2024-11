Bridget Jonesová byla vždy dobrá kamarádka, může se přátelit i s generací Z

Jana Benediktová

před 1 h hodinou | Zdroj: BBC , Variety , Forbes , The New York Times , The Washington Post , The Independent , People

Renée Zellwegerová si ve čtvrtém pokračování najde milence z generace Z v podání Lea Woodalla

Bridget Jonesová se příští rok na Valentýna vrátí ve filmu jako vdova se dvěma dětmi, která se zamiluje do o dvě dekády mladšího muže. Čtvrté pokračování romantické komedie uzavře nejen filmovou sérii, ale i příběh postavy, která stárla – a ne vždy moudřela – se svými diváky. Zanechává jim na rozloučenou nějaké poselství? A co by dávala na TikTok, kdyby byla z generace Z?

Do závěrečného snímku série s názvem Bridget Jonesová: Láskou šílená nechal tento týden nahlédnout trailer. „Je čas žít,“ zapisuje si do deníčku hlavní hrdinka, nyní vdova, protože pan Darcy (Colin Firth) zahynul na humanitární misi v Súdánu. Po osudovém muži Bridget zbyly jen vzpomínky a dvě společné děti. Z masa a kostí se ale vrací další osudový muž Bridgetina života a Darcyho někdejší sok v lásce, který ve třetím díle chyběl, Daniel Cleaver, tedy i jeho představitel Hugh Grant. Vdova s mladým milencem Bridget – opět ji hraje Renée Zellwegerová – si klestí novou cestu k životu a lásce, která v žádné etapě jejího životního příběhu nesmí chybět, formou pokus omyl. Vrací se do práce a zkouší seznamovací aplikace. Potýká se s odsuzováním od dokonalých matek jiných dětí, zamotává se do trapných situací s (na rozdíl od ní) racionálním učitelem svého syna (Chiwetel Ejiofor) a randí s devětadvacetiletým mužem (Leo Woodall). Dá se předpokládat, že spoilerem na konec příběhu Bridget Jonesové mohla být kniha se stejným titulem jako nadcházející film Bridget Jones: Mad About the Boy (česky Bridget Jonesová: Láskou šílená), kterou vydala už před deseti lety Helen Fieldingová. Stvořitelka hlavní hrdinky je i autorkou scénáře, což ale nezaručuje, že se držela vlastní předlohy.

Bridget (a sex) ve městě Knižní Deník Bridget Jonesvé, který potrhlou protagonistku v polovině devadesátých let představil světu, vzešel z fiktivních deníkových zápisků publikovaných Fieldingovou původně jako sloupky v novinách. Filmová adaptace z roku 2001 se stala trhákem (a Renée Zellwegerové vynesla nominaci na Oscara). O tři roky později následovalo pokračování s podtitulem S rozumem v koncích. Až do roku 2016 si museli diváci počkat na Dítě Bridget Jonesové. Obměna stále stejného základního mustru diváky neomrzela, filmová série o Bridget Jonesové vydělala celosvětově přes 760 milionů dolarů. Divácké přitažlivosti Bridget Jonesové, zdá se, nahrávají dvě věci: Zaprvé, že se v zásadě nemění chování, pro které ji lidi mají rádi. Na začátku byla Bridget singl třicátnicí utápějící se v profesních a osobních zmatcích, snažící se zhubnout a přestat kouřit (obojí marně). Představila se jako hlavní hrdinka romantické komedie v době, kdy svobodné ženy byly v populární kultuře zastoupeny jen zřídka, připomíná magazín Forbes. Otevřenost, s jakou ukazoval život a práci městské ženy, měl Deník Bridget Jonesové podle The Washington Post společnou se seriálem Sex ve městě, který měl premiéru zhruba ve stejné době.

Renée Zellwegerová, Hugh Grant a Colin Firth při premiéře filmu Bridget Jonesová – S rozumem v koncích

Darcy musel odejít, aby Bridget zůstala stejná Od té doby hlavní hrdinka pochopitelně zestárla, ale jako i ve skutečných životech, některé vzorce se prostě nemění. „Styl Fieldingové prózy je obratný a funguje právě proto, že vychází z Bridgetiny chaotické osobnosti a nikdy se nesnaží uniknout jejímu manickému vidění světa,“ podotknul Jacob Brogan z The Washington Post, když si knižní Deník letos poprvé přečetl a posoudil z pohledu čtyřicetiletého muže. Scény sestříhané do traileru naznačují, že ani padesátnici Bridget neopouští roztomilá roztržitost a sklon k trapasům. Vše to, co jí stále dokola zamotává život, a díky čemuž si získala věrné fanynky (a jistě i fanoušky). Stále (a i doslova) zakopává a padá, aby se postavila na nohy s pomocí náruče osudového muže. Napřed musí její srdce bažící po lásce ustát fibrilaci z nerozhodnosti, kdo z milostných rivalů je ten pravý. Proto ve čtvrtém pokračování chybí pan Darcy. Bridget je tak opět sama a čeká ji pravděpodobně další milostné kolečko s osudovou volbou. Helen Fieldingová vysvětlila, že se rozhodla Darcyho zbavit, protože nechtěla, aby se z Bridget stala domácí žínka, což by její mladší já považovalo za naprosto politováníhodný osud. Problémy a radosti reálného života A tady přichází druhý důvod Bridgetiny divácké oblíbenosti: Příběh Bridget Jonesové zároveň reflektuje události mnohdy zásadní, ale nijak extravagantní, s čímž se mohou „obyčejní“ diváci, kteří ji sledují od začátku, ztotožnit. Stejné věci totiž často posouvají i jejich životy: hledání partnera i rozpad vztahu, svatba, děti. Fieldingová v rozhovoru pro časopis People prozradila, že většina jejích postav je založena na skutečných lidech. Včetně jejích vlastních zkušeností. Podobně jako Bridget v závěrečném snímku i ona sama vychovávala děti, když její tehdy už bývalý partner Kevin Curran (mimo jiné scenárista Simpsonových) zemřel.

Bridget Jonesová: Láskou šílená

Hugh Grant v rozhovoru pro BBC upozornil, že čtvrté pokračování má mít jinou náladu než všechny dosavadní filmy. „Kromě toho, že je nesmírně vtipné, je i velmi, velmi smutné,“ řekl. Vývojem prošla i jeho postava. „Chtěli mě tam nacpat,“ vysvětlil svůj návrat. On na comeback kývnul jen za podmínky, že Daniel Cleaver nezastydne ve škatulce věčného sukničkáře. Generaci Z Bridget svým humorem uklidňuje, říká autorka Postava sotva třicátníka ztvárněného Leem Woodallem pak nový snímek podstrkuje zájmu současných mladých lidí – Bridget potkává muže ve stejném věku, v jakém její osudy začínaly, a to by mohlo vést k zajímavému srovnání. Jak život singl ženy byl vnímán tehdy, a jak ho vnímá teď generace Z? Tedy lidé narození mezi polovinou devadesátých let, kdy Bridget před zraky veřejnosti prožívala své úvodní vztahové trable, a rokem 2010. Podle Fieldingové mají mladé ženy z generace Z více problémů než před třiceti lety, přesto jsou jim útěchou zkoušky, jimiž Bridget prochází. „Těší mě, když za mnou přijdou osmnáctiletí a dvacetiletí s knihou a říkají, že je uklidňuje, když se těmto věcem smějí,“ uvedla spisovatelka na Cheltenhamském literárním festivalu. Podobností s vrstevníky své sotva plnoleté dcery vidí autorka více. Soudí, že i oni jsou docela křehcí a projevují otevřeně emoce. „Popláčou si v koupelně a dají to na TikTok,“ shrnula. Zároveň podporují své přátele a nerozpakují se obout bačkory, obléct pyžamo a nasadit zaječí uši, dodala v narážce na ikonické outfity Bridget Jonesové.

Nejde o dietu, ale o přijetí sám sebe Jak poznamenává BBC, ne všichni dnes souhlasí, že věčně tápající a chybující hrdinka, která je fixovaná na svou váhu a vztahový status, by byla zrovna tím nejlepším vzorem. Tím spíš, že váhovými výkyvy kvůli roli procházela i sama herečka. Fieldingová ale namítá, že Bridget znejišťovaly stejné pocity jako zoomery – tedy rozpor mezi očekáváním, jaká by měla být, a přijetím, jaká ve skutečnosti je. Jenom při tom nebyla vystavena srovnání s filtry prohnanými influencery na sociálních sítích. Granta by dnes vyhodili K chování Bridgetina šéfa (Hugha Granta), jež hraničí se sexuálním obtěžováním, poznamenala, že „byla opravdu jiná doba“ a že dnes by se tohle v Deníku Bridget Jonesové dít nemohlo, takoví muži by pravděpodobně přišli o práci. Zároveň zdůraznila, že obtěžování z reálného života nezmizelo. Jinak to vidí například redaktora The New York Times Elisabeth Eganová. „Bridget si zasloužila něco lepšího. Všichni jsme si to zasloužili,“ napsala ve svém loňském článku. „Dnešní mladé ženy vědí, že neurotička není roztomilá. Stejně tak není roztěkaná, ztřeštěná, potrhlá, přelétavá, roztržitá, úzkostlivá nebo nešikovná – všechna tato přídavná jména se vztahují na Bridget,“ míní. Nepovažuje za dobré pro Bridget ani to, že nejlepší léta svého života trávila marným hledáním prince na bílém koni.