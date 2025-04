Olomoucký hejtman zakázal vstup do okolí místa havárie cisteren

Olomoucký hejtman Ladislav Okleštěk (ANO) vyhlásil zákaz vstupu do okolí místa únorové havárie cisternového vlaku s toxickým benzenem u Hustopečí nad Bečvou na Přerovsku. Nařízení platí do odvolání a má usnadnit zasahujícím složkám práci při odklízení následků havárie a také snížit zdravotní rizika pro osoby, které by se tam pohybovaly, sdělila mluvčí hejtmanství Eva Knajblová.