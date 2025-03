Bílý dům čelí žalobám a stupňuje kritiku justice

Horizont ČT24: Bílý dům vs. americká justice

„Pravděpodobně to mnoha způsoby porušilo Ústavu Spojených států a tyto kroky poškodily nejen žalobce, ale také veřejný zájem,“ konstatoval federální soudce Theodore Chuang, jenž prozatím zakázal další škrty v agentuře, která dosud hrála klíčovou roli v rámci rozvojové a humanitární pomoci na řadě míst světa. Zároveň nařídil obnovit přístup k počítačům a e-mailům všem zaměstnancům.

Jiného soudce Jamese Boasberga pak Trump nazval radikálně levicovým šílencem a potížistou. A hlavně – vyzval k jeho odvolání. Proč? V tomto případě šlo o to, že ve chvíli, kdy do Salvadoru mířila trojice letadel se členy venezuelského gangu, Boasberg nařídil, aby se stroje vrátily. Bílý dům totiž k deportacím bez předchozího slyšení využil zákon z 18. století, který se dosud využíval jen v době válek.

„Lidé v této zemi dali prezidentu Trumpovi mandát k tomu, aby vyřešil krizi na hranicích, nelegální migraci a zločinnost ze strany nelegálních přistěhovalců. A to jsme přesně udělali. Zbavili jsme se teroristů. To by se mělo oslavovat,“ reagoval na nařízení vládní koordinátor pro ochranu hranic a deportace Tom Homan.

Ústa proti peru

Letadla se neobrátila. Deportovaní skončili v salvadorských věznicích a soudce žádá Bílý dům o vysvětlení, proč neuposlechl. „Je tu otázka, jestli má ústní nařízení stejnou váhu jako písemné,“ uvedla mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová.

Na vysvětlení, kde byla letadla v době písemného vydání nařízení, dal soudce Trumpově administrativě čas až do čtvrtečního poledne – a zmínil možnost odvolat se na princip státního tajemství, který chrání citlivé bezpečnostní informace před zveřejněním.