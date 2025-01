Trumpův výnos o neuznání občanství dětí narozených v USA zablokoval soud

Americký soudce dočasně zablokoval platnost nového prezidentského výnosu o občanství, informovala ve čtvrtek agentura AP. Prezident Donald Trump po své pondělní inauguraci podepsal nařízení, podle nějž by úřady neměly automaticky uznávat děti narozené v USA za americké občany, pokud aspoň jeden z rodičů není občanem Spojených států nebo nemá v zemi trvalý pobyt.

Federální okresní soudce v Seattlu John Coughenour pozastavil platnost výnosu na základě stížnosti podané státy Washington, Arizona, Illinois a Oregon, které poukazují na to, že čtrnáctý dodatek ústavy z roku 1868 a nález Nejvyššího soudu USA zaručují občanství lidem narozeným v USA bez ohledu na imigrační status jejich rodičů.

Podle agentury Reuters soudce Trumpův výnos označil za „očividně neústavní“. „Mám problém pochopit, jak by člen advokátní komory mohl jednoznačně prohlásit, že tento příkaz je v souladu s ústavou. Prostě mi to vrtá hlavou,“ rýpl si soudce do právníka amerického ministerstva spravedlnosti, který Trumpův příkaz obhajoval.

Ještě než právník resortu spravedlnosti Brett Shumate domluvil, Coughenour sdělil, že podepsal dočasný soudní příkaz, o který žádali demokratičtí generální prokurátoři jednotlivých států.