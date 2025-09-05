Trump nařídil udělit resortu obrany druhotný název ministerstvo války

Prezident Spojených států Donald Trump podepsal nařízení, kterým ministerstvu obrany udělil druhotný název ministerstvo války. Po podpisu v Oválné pracovně Bílého domu prohlásil, že změna symbolizuje americké vítězství a sílu. Americké ministerstvo války založil v roce 1789 prezident George Washington. V roce 1947 ho prezident Harry Truman reorganizoval a v roce 1949 byl úřad přejmenován na ministerstvo obrany.
„Je to poselství o americké síle,“ odpověděl Trump na otázku novinářů, co změna představuje.
Už na konci srpna hlava Spojených států tvrdila, že návrat k původnímu názvu bude odkazovat na americkou historii vítězství, kterou označil za neuvěřitelnou. Trump tehdy také prohlásil, že změna se všem velmi líbí.
Server The Hill připomněl, že Trump již dříve o americkém ministrovi obrany Peteu Hegsethovi hovořil jako o ministru války. Hegseth nyní toto označení funkce může používat s titulem ministr obrany. Rozhodnutí Hegseth podpořil a na zasedání vlády na konci srpna Trumpovi řekl, že změna názvu bude návratem k válečnickému étosu boje za vítězství.
Hegseth v pátek večer SELČ již změnil název svého účtu na sociální síti X na „ministra války Petea Hegsetha“. Rovněž účet amerického ministerstva obrany se změnil na „ministerstvo války“.
Trumpovi příznivci v Kongresu již navrhli právní předpis, který změnu názvu ministerstva obrany na ministerstvo války zakotví do zákona. Pravomoc zřizovat, rušit a přejmenovávat federální ministerstva je totiž v pravomoci Kongresu USA.