Evropská komise (EK) potrestala Google ze skupiny Alphabet pokutou 2,95 miliardy eur, v přepočtu 71,9 miliardy korun, za porušení antimonopolní legislativy, informuje Reuters. Podle EK, jež mimo jiné plní funkci antimonopolního orgánu EU, se Google dopustil protisoutěžních praktik ve svém reklamním byznysu. Ten podle AFP reagoval, že rozhodnutí považuje za chybné a hodlá se proti němu odvolat. EK ve věci rozhodovala na základě stížnosti Evropské rady vydavatelů.
Evropská komise udělila Googlu pokutu téměř tři miliardy eur
Podle Komise Google upřednostňoval své vlastní služby technologií zobrazování online reklamy na úkor konkurence a online vydavatelů. Od roku 2014 do současnosti tak podle EK zneužíval svého postavení na trhu.
Unijní exekutiva podle zdrojů Reuters původně plánovala udělit mírnou pokutu, a to už v pondělí. Odpor šéfa obchodu EU Maroše Šefčoviče vůči americkým clům na evropská auta ale tento plán místopředsedkyně EK Teresy Riberaové zmařil, uvedly zdroje.
Rozhodnutí přichází v době, kdy americký prezident Donald Trump hrozí odvetnými opatřeními za jakýkoli tlak na velké americké technologické společnosti, připomíná Reuters.
Další pokuty
Také francouzský úřad pro ochranu osobních údajů CNIL tento týden uložil Googlu pokutu 325 milionů eur (7,9 miliardy korun). Podle úřadu firma nepožádala uživatele o svobodný a informovaný souhlas před tím, než na jejich prohlížeče umístila reklamní cookies. Pokuta patří k nejvyšším, jaké kdy úřad dosud uložil, napsala agentura AFP.
Cookies jsou malé soubory, které webům a inzerentům umožňují identifikovat jednotlivé uživatele a sledovat jejich chování na internetu. Google podle CNIL uživatelům služby Gmail zobrazoval reklamy a používal cookies bez jejich souhlasu.
Úřad kromě pokuty uložil Googlu, aby do šesti měsíců zajistil, že se reklamy mezi e-maily v příchozí poště uživatelů Gmailu nebudou zobrazovat bez jejich předchozího souhlasu a že uživatelé při vytvoření účtu poskytnou platný souhlas s umístěním reklamních sledovacích souborů. Pokud by Google či jeho irská pobočka lhůtu nedodržely, hrozila by jim pokuta sto tisíc eur za každý den prodlení.
Porota federálního soudu v USA také tento týden rozhodla, že Google ze skupiny Alphabet musí zaplatit 425 milionů dolarů (8,9 miliardy korun) za porušení soukromí uživatelů. Google podle soudu pokračoval ve sběru dat od milionů uživatelů, kteří v nastavení účtu vypnuli funkci sledování, informovala agentura Reuters. Google jakékoli pochybení odmítá a hodlá se odvolat.