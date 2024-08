ODS přes nesouhlas Jurečky trvá na výpovědi bez důvodu, řekl Skopeček

Občanští demokraté přes nesouhlas ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky (KDU-ČSL) stále usilují o zavedení výpovědi bez udání důvodu do zákoníku práce. Vláda bude takzvanou flexibilní novelu zákoníku projednávat ve středu. Místopředseda Poslanecké sněmovny za ODS Jan Skopeček to řekl v diskusním pořadu televize CNN Prima News Partie Plus.

Skopeček uvedl, že o doplnění změn o výpověď bez udání důvodu budou poslanci ODS usilovat pozměňovacím návrhem, až návrh projde do podrobné rozpravy sněmovny ve druhém čtení. Český zákoník práce je podle Skopečka velice rigidní a zaměstnavatelé ho obcházejí, když se nechtěných zaměstnanců zbavují reorganizací.

Novinka by zaměstnancům měla v takové situaci pomoct zavedením vyššího odchodného. Jak velký násobek měsíčního platu by to měl být, by měla sněmovna prodiskutovat, míní.