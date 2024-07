Vláda chce do konce roku prosadit reformu penzí, dávek či zákoníku práce

Premiér Petr Fiala (ODS) za klíčovou označil také další změnu zákoníku práce, která by přinesla třeba možnost prodloužení zkušební doby. „Před námi je dokončení a prosazení flexibilní novely zákoníku práce. To je věc, na kterou čeká náš pracovní trh a podnikatelé, a je jasné, že bychom to měli stihnout tak, aby to mohlo platit od začátku příštího roku,“ uvedl premiér Fiala.

Šéf resortu práce Marian Jurečka (KDU–ČSL) chce návrh předložit do konce srpna. Tou dobou by už mělo být jasné, zda se koalice shodne na úpravách reformy penzí. Konkrétně na tom, jakým tempem by se posouval věk odchodu do důchodu. Právě nad tím se koaliční politici střetávali s opozicí, která jakékoli zvyšování věkové hranice odmítá.