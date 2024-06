Část koalice chce změnit důchodovou reformu

Zástupci hnutí STAN, Pirátů i KDU-ČSL chtějí zmírnit parametry důchodové reformy. Souhlasí s nutností zvyšovat věk odchodu do penze, ale pomaleji než plánoval původní vládní návrh. Argumentují analýzou České demografické společnosti, podle které by i budoucí generace měly v penzi strávit zhruba čtvrtinu života. Opozice navýšení věku pro odchod do důchodu odmítá.

Vládní návrh aktuálně počítá s tím, že by lidé odcházeli do důchodu později podle průměrného věku dožití. Statisticky by měli nárok na 21 a půl roku penze. Podle vlády je to nutné kvůli stárnoucí populaci, aby výše vyplácených důchodů zůstala na důstojné úrovni. Reformu v týdnu poprvé projednával sněmovní sociální výbor.

Třiadvacetiletý David Vaniš studuje v Opavě multimédia. Pokud projde vládní reforma, půjde do penze ve víc než sedmdesáti letech. S tím, že by jednou dostával důstojný důchod, ale příliš nepočítá. „Myslím si, že se na ten důchod od státu stejně spoléhat nemůžu, že si na stáří budu muset zajistit peníze sám,“ říká student. I proto si už teď odkládá část svých úspor.

To činí také pětačtyřicetiletá magistrátní úřednice Jana Foltysová. Kvůli svému věku má jít podle vládní reformy do důchodu o tři roky dříve než Vaniš, tedy v 67 letech. „Nedokážu si představit, kolik budu mít v 67 letech ještě energie a síly. Ale myslím si, že s důchodovou reformou se něco dělat musí,“ míní úřednice.

Proti vládnímu návrhu se vymezili demografové

Vláda zatím navrhuje, aby dnešní sedmatřicátníci odcházeli do penze v 68 letech. Dnešní třicátníci pak v zhruba 69 letech – tedy o pět let později než muži a bezdětné ženy odcházejí dnes. Lidé by strávili v důchodu 21 a půl roku. Tento plán ale nedávno zkritizovali čeští demografové.

„Návrh odporuje základním demografickým poznatkům. Pokud by tedy ministerstvo trvalo na tom, že je potřeba zvyšovat hranici důchodového věku, tak ale ne nepravidelně pro jednotlivé generace, ale pravidelně,“ upozornil vedoucí Katedry demografie a geodemografie Přírodovědecké fakulty UK Tomáš Kučera.