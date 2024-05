ŽIVĚ: O korespondenční volbě mohou poslanci jednat přes noc

Korespondenční volbu ze zahraničí by podle předlohy mohli využít čeští občané, kteří budou zapsáni u místně příslušného zastupitelského úřadu do voličského seznamu. Návrh se týká prezidentských, sněmovních a evropských voleb. Poprvé by Češi v cizině mohli podle předlohy hlasovat dopisem už v příštích řádných volbách do sněmovny v roce 2025.

Úpravu některých parametrů korespondenční volby už navrhl ústavně-právní výbor. Koalice s opozicí se ale nadále neshodují v pohledu na její soulad s ústavou. Opoziční hnutí ANO a SPD tvrdí, že hlasování poštou může být v rozporu s principy tajné, svobodné a osobní volby. Úvodní sněmovní debata o návrhu na plénu zabrala i kvůli opozičním obstrukcím šest jednacích dnů a trvala zhruba 63,5 hodiny čistého času.

Právní výbor například chce, aby se hlasy z ciziny započítávaly do čtyř největších krajů místo dvou, což by mělo snížit jejich vliv na rozdělování mandátů. I v případě, že by volič odhlasoval poštou, měl by právo volit později osobně na zastupitelském úřadu. Hlas zaslaný poštou by se v takovém případě vyřadil, a tedy nezapočítal. Opatření souvisí s možným ovlivňováním voliče při korespondenčním hlasování jeho okolím.