Hurá akce 15 poslanců, zkritizovala Dostálová volbu poštou. ANO účelově mění svůj pohled, kontroval Kupka

Místopředsedkyně sněmovny a bývalá ministryně pro místní rozvoj za ANO Klára Dostálová v nedělních Otázkách Václava Moravce mimo jiné velmi silně naznačila, že za aktuální obstrukce při projednávání korespondenční volby ze zahraničí v dolní komoře si může pětikoalice sama, protože se o návrhu neporadila s opozicí a snaží se ho prosadit na sílu jako „hurá akci na bázi 15 poslanců“. To důrazně odmítl ministr dopravy Martin Kupka (ODS), který zároveň připomněl, že volbu poštou ze zahraničí mělo v minulosti v programu i ANO, ale „účelově mění svůj pohled“. Projednávání sporné normy má ve sněmovně pokračovat v následujících dnech, do rozpravy jsou přihlášeny desítky zákonodárců.

„Neustále je (pětikoalici) vyzýváme k tomu, abychom si sedli k jednomu stolu a zkusili se domluvit. Bohužel je to předloženo ve formě poslaneckého návrhu, kdy ani ústavní právníci nemají jasno v tom, jestli se nebude muset změnit ústava. My říkáme: Česko má úplně jiné starosti, pojďme přerušit to první čtení. Přece není možné, aby byl zákon týkající se volebního systému protlačován na sílu,“ upozornila hned v úvodu diskuse Dostálová. Naznačila také, že za obstrukce si může sama pětikoalice tím, v jaké podobě korespondenční volbu předložila.

Opozice podle ní položila otázku, co vlastně koalice chce. „Pokud chceme umožnit více lidem volit v zahraničí, tak cesta je – rozšířit (volební) místnosti zastupitelských úřadů tak, aby jich nebylo po celém světě jen tři sta,“ má jasno exministryně pro místní rozvoj. Korespondenční hlasování se naopak dle ní dotýká ústavnosti, tajnosti a svobody voleb.

Kupka: Obstrukce jsme nechtěli

Pokud jde o obstrukce, je podle Dostálové důležité, aby se mohli vyjádřit všichni poslanci, kteří o to mají zájem. „Aby se zase nestalo, že jim bude ubráno právo říci svůj názor na půdě sněmovny,“ míní místopředsedkyně dolní komory. ANO podle ní chce v otázce korespondenční volby hledat „zlatou střední cestu“ tak, aby „to vyhovovalo širší voličské veřejnosti“.

„Obstrukce jsme samozřejmě nechtěli. Naprostá většina států (v Evropě) už korespondenční volbu ze zahraničí má, v žádném z nich to neznamená omezení ústavních práv lidí, naopak se tím zjednodušuje možnost volit například těm, kdo jsou na pracovních cestách,“ odmítl Kupka. Připomněl, že cestování krajanů do volebních místností může být překážkou především ve velkých státech, například v USA či Kanadě.

Doplnil, že ANO mělo v předchozím volebním období korespondenční volbu ze zahraničí v programu, najednou „účelově mění svůj pohled“. „Není to proto, že jste si přečetli výsledky z předchozích voleb a řekli jste si, že by to pro vás nemuselo být výhodné? Často je to tak, že jsou to právě krajané v zahraničí, kteří pečlivěji sledují, co se v Česku děje, byť jsou od nás vzdáleni tisíce kilometrů. A pokládají za důležité se ve volbách vyslovit,“ je přesvědčený ministr dopravy. Zavedení korespondenční volby nepovažuje za protiústavní a nemyslí si také, že by bylo třeba normu v parlamentu schvalovat třípětinovou většinou.