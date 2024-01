S přípravami na zavedení eura bych začal. Podívejme se na prognózy, míní Dědek

Někdejší koordinátor pro euro Oldřich Dědek si myslí, že je dobré začít s přípravami na jeho přijetí. Neohlížel by se na současnou situaci, díval by se do budoucna. Prognózy jsou od toho, aby nám řekly, jaká bude kondice České republiky za dva až tři roky, pokud by byla dobrá, potom se to sejde, řekl Dědek v Interview ČT24.

„Jsou země, které vstupovaly do eurozóny v době hluboké finanční krize, třeba pobaltské republiky. A jsou země jako Chorvatsko, které tam vstupovalo v době velmi vysoké inflační bouře. Takže to závisí na tom, jak si vláda euro vyhodnotí, jestli to vidí jako dlouhodobou prioritu, a potom se neohlíží, co zrovna se stane,“ konstatoval Dědek. Upozornil také, že přijetí eura je dlouhodobý proces. „Když se rozhodnete přijmout euro, tak technicky je to možné za tři roky. Dnes se možná vyhrabáváme z nějaké hospodářské recese, ale za dva až tři roky kondice bude dobrá, inflace bude pryč, vláda splní konsolidační předsevzetí, tak když se na to díváme dynamicky, tak to je ten správný názor,“ podotkl Dědek.