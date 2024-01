Sněmovna bude projednávat dva způsoby, jak organizovat referendum

Hnutí ANO připravilo dva návrhy, jak organizovat celostátní referendum. První přichází s možností hlasovat o důležitých otázkách v obecné rovině, druhý ošetřuje konkrétní témata, mezi nimi přijetí eura. Mimořádně se kvůli nim sejde sněmovna, ani jeden z návrhů přitom nemá šanci na úspěch. Souhlasí jen hnutí SPD, a i to v předlohách požaduje úpravy.

„Návrh obsahuje, aby tomu tak bylo současně s parlamentními volbami v roce 25 a aby o těch klíčových otázkách, které se tady kladou, do té doby žádný státní orgán nerozhodl,“ vysvětluje předseda sněmovního ústavně-právního výboru Radek Vondráček (ANO).

Spolu proti

Už teď je jasné, že opoziční hnutí nemůže počítat s těmi z koalice Spolu. „Nepovažuji to za naléhavá témata, nemyslím si, že to jsou věci, které by měla sněmovna v této situaci řešit teď s takovouto prioritou,“ nechal se slyšet ministr sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL). Podle něj jde opozici ve skutečnosti o obstrukce.

„Já jsem přesvědčený, že hnutí ANO tyto návrhy nemyslí vážně a že je to spíš snaha vykrádat hlasy SPD,“ dodává místopředseda dolní komory Jan Bartošek (KDU-ČSL).

„My jsme zastánci místních referend, určitě tam mají svůj smysl, ale vnímáme velká rizika u zákona o celostátním referendu i u tohoto konkrétního materiálu,“ říká předsedkyně sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09).

Podobně to vidí i největší partner v koalici. „Jsem přesvědčený o tom, že všechna ta témata jsou zvládnutelná v režimu naší standardní zastupitelské demokracie,“ říká ministr dopravy Martin Kupka (ODS).