Návrh výpovědí bez udání důvodu předloží ODS a TOP 09 sněmovně i bez vládní shody

V jedné z brněnských restaurací pracuje zhruba čtyřicet lidí. Zaměstnavatel se sice snaží udržet stálý kolektiv pracovníků, ale výpověď bez udání důvodu by uvítal. „Ne vždy vyjdete se zaměstnancem v pohodě,“ řekl provozní restaurace Marek Hosnedel. Mohlo by to podle něj pomoci řešit řadu situací, se kterými měli zkušenost už dříve. „Když byl (zaměstnanec) ve zkušební době, tak to bylo dobré, ale po zkušební době už nechtěl chodit do práce, byl nemocný, nestíhal, začal se projevovat, že na to nemá,“ dodal.

Zatímco zaměstnanec už teď může dát výpověď bez udání důvodu, zaměstnavatel k ní důvod mít musí, například že ruší pracovní místo a zaměstnanec se tak stal nadbytečným, případně se může jednat například o závažné porušení pracovní kázně. „Je potřeba být v určitých situacích, neříkám že vždy, pružnější a schopnější reagovat flexibilněji,“ uvedl provozní restaurace v Českém Krumlově Ondřej Berka.

Bez potřebné podpory

O návrhu na uzákonění výpovědi bez udání důvodu zřejmě rozhodne hlasování ve sněmovně, a to i přesto, že proti stále zůstává část koalice. „Schválení pozměňovacího návrhu patrně většinovou podporu nenajde, nicméně tento návrh je správný, v důsledku by znamenal zvýšení reálných mezd zaměstnanců, a to z důvodu jednodušší změny zaměstnání a vyššího odstupného,“ argumentuje premiér.

Také místopředseda ODS a ministr dopravy Martin Kupka přiznává, že návrh podporu nemá. „Je možné říct, že těžko uspěje, ale z hlediska záměru i doporučení ekonomů hlavu a patu má,“ dodal.

Strany, které výpověď bez udání důvodu prosazují, mají ve sněmovně necelou čtvrtinu křesel. Koaliční partnery chtějí přesvědčit například výší odstupného, které by pak zaměstnanci náleželo. Část koalice ale překvapuje, že normu prosazují bez podpory všech vládních stran.