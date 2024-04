Výpověď bez udání důvodu má v koalici podporovatele. Silně ale naráží u lidovců

Se zavedením výpovědi bez udání důvodu do zákoníku práce souhlasí vládní ODS, TOP 09 a také část hnutí STAN. Od změny si slibují pružnější trh práce, který pomůže celé ekonomice. Piráti jsou ochotní o věci jednat. Jednoznačně proti je ale KDU-ČSL, podle které by opatření poškodilo zaměstnance.

Zásadně proti výpovědi bez udání důvodu je ale KDU-ČSL. Opatření by podle nich vedle vyššího odstupného musel po vzoru Dánska provázet i výrazný vzrůst podpory pro propuštěné zaměstnance. Na to ale podle lidovců není český sociální systém připravený.

Munzarova slova odmítl předák Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula.„Nepomůže to ekonomice, to je nesmysl, nemůže to pomoci,“ prohlásil. Podle něj by zaměstnavatelé mohli vyhodit své zaměstnance pro povrchní důvody nesouvisející se zaměstnáním, například proto, že jsou světlovlasí. Ocenil naopak v této věci postoj lidovců.

Podle místopředsedy rozpočtového výboru sněmovny Vojtěcha Munzara (ODS) by zavedení výpovědi bez udání důvodu pomohlo ekonomice. „Musíme si uvědomit, že máme velice nízkou nezaměstnanost, nižší, než je přirozená míra,“ prohlásil v pořadu 90' ČT24 . Na pracovním trhu je hlad po kvalitních zaměstnancích a větší „obrat“ zaměstnanců, který by tato novela přinesla, pomůže zvýšit jejich odbornost. Podotkl, že výpověď bez udání důvodu podporují i ekonomové a odborníci. Nekvalitních zaměstnanců je podle nich pro zaměstnavatele v současnosti obtížné se zbavit, pokud hrubě neporuší pracovní kázeň.

„Ohrožovalo by to veškerou jistotu těch, kteří jsou ve slabším postavení vůči zaměstnavateli,“ myslí si místopředsedkyně sněmovního výboru pro sociální politiku Lucie Šafránková (SPD).

Podle analytika pracovního trhu ze společnosti Alma Career Czechia Tomáše Ervína Dombrovského jsou na pracovním trhu palčivější problémy než otázka výpovědi. „Výrazně potřebujeme posílit investici ze strany státu do zvyšování kvalifikací a lepšího napárování zaměstnanců a zaměstnavatelů na trhu práce. Opravdu v tuto chvíli není hlavní bolest výpověď bez udání důvodu. To je spíše zástupný problém, o kterém se nyní politici začali příliš vyhroceně a, z mého pohledu, zbytečně hádat,“ prohlásil.

Advokát Randl Partners a specialista na pracovní právo Michal Peškar podotkl, že je předčasné dělat o návrhu nějaké závěry a je nutné si počkat na jeho případné znění. „V Evropě je to opravdu velká rarita a naše prostředí na to není připraveno, není to běžné,“ uvedl na druhou stranu.

Není ale pravděpodobné, že by novela nakonec prošla, myslí si politolog Jakub Lysek z Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Podle něj by to totiž vyžadovalo příliš zásadní reformu sociálního systému. Vidí jako logické, že KDU-ČSL klade myšlence odpor, podle něj to souvisí s blížícími se evropskými a krajskými volbami. „Koaliční strany na sebe upozorňují a vymezují své pozice tak, aby byly čitelné před voliči,“ řekl.