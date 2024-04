Delší zkušební a kratší výpovědní lhůta, představil Jurečka „flexibilní novelu“

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka komentuje novelu zákoníku práce (zdroj: ČT24)

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) představil novelu zákoníku práce. Ta mimo jiné počítá s prodloužením zkušební lhůty u řadových zaměstnanců ze tří na čtyři měsíce a u vedoucích zaměstnanců ze šesti na osm měsíců. Výpovědní lhůta by se naopak měla zkrátit z dosavadních dvou měsíců na jeden v případě důvodů spojených s pochybením zaměstnance. Součástí novely je i podpora dřívějšího návratu z mateřské nebo rodičovské dovolené, kdy do dvou let dítěte bude mít rodič nárok na stejné místo. Změny by mohly začít platit v roce 2025.

„Předpokládáme, že to může pomoci jak zaměstnavatelům, zaměstnancům a obecně zlepšit v budoucnu konkurenceschopnost České republiky díky lepší flexibilitě pracovního trhu,“ prohlásil Jurečka. O navržené předloze mluví jako o „flexibilní novele“. Podle ministra má předloha reagovat na měnící se potřeby na pracovním trhu, snížit administrativu a využít digitalizaci. Podle návrhu budou muset zaměstnavatelé rodičům na rodičovské držet dva roky místo, na kterém pracovali. Má to podpořit dřívější návrat matek či otců do práce. Práci ve firmě by měli mít rodiče ale dál zaručenou do potomkových tří let.

„Jedná se o výrazné posílení práv na straně zaměstnanců oproti dnešnímu nastavení. Dosud totiž platí nárok na stejné místo pouze v případě návratu z mateřské dovolené. Jde o motivační opatření, které doplňuje jiné již existující kroky, jako je například podpora částečných úvazků či dětských skupin,“ odůvodnil Jurečka. Na brigádu ve čtrnácti Výpovědní lhůta by se měla nově počítat od podání a doručení výpovědi, ne od začátku následujícího kalendářního měsíce. U propuštění kvůli pochybení by se měla výpovědní doba zkrátit na jeden měsíc. V situaci, kdy dojde k výpovědi ze strany zaměstnavatele z důvodu pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, obdrží zaměstnanec nově náhradu z povinného pojištění zaměstnavatele za škodu způsobenou pracovním úrazem nebo nemocí z povolání. Náhrada bude ve stejné výši jako nynější odstupné, tedy dvanáctinásobek průměrného výdělku.

Zkušební doba by se mohla naopak prodloužit až na čtyři měsíce a u vedoucích pak až na osm měsíců. „Praxe ukazuje, že u specifických odborných pracovních pozic je aktuální zkušební doba nedostatečná,“ podotkl ministr. „Aby se (zaměstnanec) detailněji seznámil s daným pracovním prostředím, s fungováním firmy. Jestli vše, jak bylo inzerováno v inzerátu, je ze strany zaměstnavatele plněno, jestli je to pro něj komfortní,“ doplnil. Zdůraznil také, že zaměstnanec ve zkušební době prochází různými školeními a často tak přímo v práci během daných tří měsíců není. Pracovníci by si mohli po dohodě s vedením sami rozvrhnout směny na pracovišti, teď to mohou dělat jen při práci z domova či na dálku. Na brigády by se mohlo začít chodit už od čtrnácti let, ale jen o letních prázdninách. Mladí by mohli dělat lehčí práce, měli by kratší směny. „Toto opatření poskytne mladým lidem více příležitostí k získání pracovních zkušeností a přivýdělku během letních měsíců,“ vysvětlil ministr. Hospodářská komora záměry ocenila Podle návrhu by také část pracovníků mohla od příštího roku začít dostávat výplatu v eurech či jiné měně. Dnes ji mohou pobírat lidé, pokud pracují v zahraničí. Podle šéfky legislativy ministerstva práce Dany Roučkové bude muset u zaměstnance být „cizí prvek“, tedy třeba to, že je cizinec, má v zahraničí rodinu, je pendler. „Musí tam být konkrétní důvod, aby to mohlo být takto vypláceno. Nemůže si firma říci, že tak bude platit běžného českého pracovníka, který se nepohybuje v zahraničí,“ řekl Jurečka. Dodal, že sám měl „vyšší ambice“ a takhle rozhodla koalice i s ohledem na Českou národní banku a další skutečnosti. Označil to za „umírněný kompromis“.