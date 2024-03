Minimální mzda má do roku 2029 růst tak, aby odpovídala 47 procentům průměrné mzdy, schválila vláda

Minimální mzda by měla do roku 2029 růst tak, aby odpovídala 47 procentům průměrné mzdy. Zaručené mzdy podle odbornosti, odpovědnosti a náročnosti práce by měly od příštího roku platit už jen pro veřejný sektor, ne pro firmy. Počítá s tím novela zákoníku práce, kterou schválila vláda. Na tiskové konferenci po jednání kabinetu to oznámil ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). Vláda rovněž schválila návrh novely energetického zákona, která zavádí do legislativy pravidla pro ukládání a agregaci elektřiny. Kabinet rovněž schválil nového ředitele Národního bezpečnostního úřadu (NBÚ), kterým bude od začátku května nynější bezpečnostní ředitel úřadu vlády Jan Čuřín.