Evropská komise doporučila masivní snížení emisí. Vyšla ale vstříc zemědělcům

Evropská komise představila svá doporučení pro další klimatické cíle EU. Do roku 2040 by podle nich Unie měla snížit emise skleníkových plynů o devadesát procent ve srovnání s rokem 1990. Oproti původnímu návrhu unijní exekutiva vyšla vstříc protestujícím farmářům a upustila od konkrétních zmínek o snižování emisí v zemědělství.

Doporučení znamená, že snižování emisí by mělo v následující dekádě pokračovat zhruba stejným tempem, ke kterému se EU zavázala pro období do roku 2030. Průběžným cílem pro rok 2030 je snížit emise skleníkových plynů o 55 procent ve srovnání s úrovní z roku 1990. Dlouhodobým cílem pak je mít do roku 2050 nulové emise.

Navrhovaný cíl snížit emise do roku 2040 o 90 procent oproti roku 1990 je v rozmezí mezi 90 a 95 procenty, které EU doporučují klimatologové.

„Stanovení klimatického cíle do roku 2040 pomůže evropskému průmyslu, investorům, občanům a vládám přijímat v tomto desetiletí rozhodnutí, která udrží EU na cestě ke splnění cíle, kterým je klimatická neutralita v roce 2050,“ napsala Evropská komise. Jak dodala, stanovení tohoto cíle rovněž „vyšle důležité signály, jak efektivně investovat a plánovat v dlouhodobějším horizontu“.

S plánováním do budoucna je možné vytvořit „prosperující, konkurenceschopnou a spravedlivou společnost, dekarbonizovat unijní průmysl a energetické systémy a zajistit, že bude Evropa hlavním cílem investic se stabilními pracovními místy připravenými na budoucnost“, říká prohlášení unijní exekutivy.

Pracovní návrh podle agentury Reuters počítal původně i s tím, že zemědělství bude muset do roku 2040 snížit emise jiných plynů než oxidu uhličitého o třicet procent oproti úrovním z roku 2015. Představitelé EU ale už v pondělí naznačili, že tento cíl může být z konečného znění dokumentu vyřazen, což se nakonec potvrdilo.

Konečný návrh vypracuje už příští Komise

Plán představený v úterý Evropskou komisí je jen doporučením. Konečný legislativní návrh bude až na nové Komisi, která vznikne po červnových europarlamentních volbách. Návrh pak musí získat souhlas členských států i Evropského parlamentu. Předchozí klimatické cíle EU vyžadovaly rovněž i jednomyslné schválení šéfy unijních států a vlád na Evropské radě.

Některé země včetně Dánska, Polska či Bulharska už v lednu naznačily, že jsou otevřeny snížení emisí o 90 procent do roku 2040, jiné jsou ale opatrnější. Například Maďarsko podle Reuters v lednu odmítlo potvrdit, zda doporučení podpoří, a uvedlo, že cíl do roku 2040 musí být „realistický“.