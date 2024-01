Vláda a ministr neřeší nedostatek peněz v kultuře, stěžují si odborové svazy

„Současná vláda od prvopočátku jedná, to je spravedlivé říct. Ale ta jednání se neustále uskutečňují tím způsobem, že přijde odpovědný politik, řekne, že situace je taková, jaká je, rozhodli jsme, a z jednání odchází. Nenabízí kompromis a nějakou možnost, jen neurčitý příslib. Slyšeli jsme různé fráze typu ‚je nutné hledat řešení‘. To považujeme v tuto chvíli za naprosto nedostatečné," řekl Jiří Dokoupil, prezident Unie orchestrálních hudebníků ČR.

Dodal, že jednat chtějí se zástupci resortu dál. „Máme v tuto chvíli nabídku dalších tří jednání na ministerstvu kultury, ale otázka zní, jestli ta jednání jsou k něčemu," podotkl.

Za podstatný krok v tuto chvíli Dokoupil považuje, že se s otázkou platů v kulturní sféře obrátí na ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečku (KDU-ČSL), který jim před časem nabídl formu podpory. „Politici vidí čísla, my reálné lidi, kteří dělají svoji práci poctivě, a vláda jim ještě říká, že by si měli šetřit na důchodové pojištění. Vyzýváme, by ministr kultury konal aktivně, necítíme u něho zastání. Vnímáme, že kultura není pro vládu priorita,“ prohlásil Dokoupil.