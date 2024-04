Jurečka chce představit novelu zákoníku práce. Výpověď bez udání důvodu v ní nebude

Mít nejnižší nezaměstnanost z Evropské unie je skvělá vizitka pro Česko, řekl v Událostech, komentářích ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL). Zdůraznil, že to není zásluha jediné vlády, tento trend je dlouhodobý. V příštích dnech hodlá představit návrh novely zákoníku práce, která má udržet nezaměstnanost nízkou i do budoucna. Členka sněmovního výboru pro sociální politiku Vladimíra Lesenská (SPD), která byla také hostem pořadu, se v mnoha bodech s ministrem shodla – bez nahlédnutí do paragrafového znění ale nemůže předvídat, zda SPD novelu podpoří.

Jurečka odmítl, že by bylo možné situaci řešit zavedením výpovědi bez udání důvodu. Zmínil, že v tomto ohledu naslouchá i firmám, které by tuto možnost uvítaly, i koaličnímu partnerovi ODS, který ji také podporuje. Podle Jurečky by se ale musely u návrhu vyřešit dvě klíčové věci: kolik by zaměstnavatel vyplácel zaměstnanci odstupných platů a jak by vypadala podpora čerstvě nezaměstnaných ze sociálního systému. Zde zmínil možnou inspiraci dánským modelem. „Pokud nevyřešíme tyhle dvě věci, nemůžeme problém řešit od konce,“ upozornil. V chystané novele zákoníku práce výpověď bez udání důvodu nebude, slíbil.

„V našich podmínkách bez sociálního zabezpečení a (...) inspirace v Dánsku by to bylo hodně velké riziko,“ souhlasila s ministrem Lesenská. Podle ní mají dnes firmy prostředky, jak rozvázat pracovní poměr třeba s nespolehlivým zaměstnancem, zmínila zkušební dobu nebo dohodu na dobu určitou. „Firma má možnosti si toho zaměstnance ‚osahat‘ a zjistit, co může, co zvládá, nezvládá.“ Jako možnost by viděla prodloužení zkušební lhůty, které podle Jurečky bude návrh novely zákoníku práce obsahovat.