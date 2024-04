Skokově roste zájem o rekvalifikace, ocenil ředitel Úřadu práce

ČT 24

, ag

před 2 h hodinami | Zdroj: ČT24

Interview ČT24: Daniel Krištof (zdroj: ČT24)

Skokově roste zájem o rekvalifikace ze strany zaměstnanců, řekl v pořadu Interview ČT24 generální ředitel Úřadu práce Daniel Krištof. Podle něj jde o dobrý signál toho, že lidé zhodnocují, co umí, o co je zájem a co by se mohli naučit, aby se lépe uplatnili na trhu práce. Už v minulosti zmínil, že o práci přijde v budoucnu až 300 tisíc lidí, pozitivní je ale podle něj to, že dalších 500 tisíc pracovních míst vznikne.

„Je docela dobrý trend, že Češi tuhle příležitost pochopili,“ uvedl Krištof s tím, že zájem o kurzy na stránkách ministerstva práce a sociálních věcí mají i lidé, kteří ještě o práci nepřišli, což je podle něj ta nejlepší prevence. „Starají se o svoji kvalifikaci. Výhoda je, že oni kvůli tomu nemusí na úřad práce a nemusí nám dokazovat, jestli si práci hledají, skutečně je to otevřené pro každého, kdo je starší patnácti let,“ podotkl. Krištof zmínil, že jde o širokou škálu kurzů – od češtiny pro Ukrajince až přes řidičské kurzy či velmi odborné kurzy v digitální oblasti. Zmínil, že nezaměstnanost v Česku je dlouhodobě jedna z nejnižších v Evropě. „My máme i ty ostatní parametry, co se týká trhu práce skvělé – máme nízkou chudobu, nízké sociální vyloučení. To jsou všechno parametry, které Česko dávají do dobré pozice.“ Na druhou stranu bude podle něj klesat zájem o nízko kvalifikované pozice a naopak růst zájem o kvalifikované, což bude problém. Podotkl také, že situace je zakonzervovaná. „Dokážu si představit, že českému trhu práce by slušela větší flexibilita, že by zvlášť některým oborům slušelo to, že by se zaměstnanci více točili, což by ve skutečnosti bylo benefitem jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance,“ dodal s tím, že Česko má také konzervativní zákoník práce.

„V Norsku nebo Dánsku je zákoník práce nahrazen do velké míry dohodou mezi zaměstnavateli a odbory a ti se dohodnou na tom, jak ten trh nejlépe nastavit, takže třeba ve stavebnictví je jednodenní výpovědní doba,“ dodal s tím, že se mu líbí, jak v těchto zemích probíhá dialog mezi zaměstnanci a zaměstnavateli. „Trh se tam vyvíjel 130 let, tak to se sem nepřenese lusknutím prstu.“ Prostor pro zlepšení Podle něj je stále také prostor pro úřad práce a jeho posilování v oblasti rekvalifikací a hledání zaměstnání. „Věřím, že když lidé dál budou využívat e-shop s rekvalifikacemi, tak tam přibyde ještě více zajímavých kurzů, než tam aktuálně je. Koneckonců pracujeme na tom zhruba půl roku,“ podotkl s tím, že se na úřad obracejí i firmy, které poptávají dané pracovníky. „My pro firmy v dubnu ještě otevřeme příležitost, jak z evropských peněz zadotovat vzdělávání pro zaměstnance v oblasti digitalizace a průmyslu 4.0. To je příležitost, kterou chceme otevřít,“ dodal. Zmínil, že v budoucnu obecně zmizí méně kvalifikované profese – ty, které může udělat robot nebo umělá inteligence – a poté překvapivě i některé kvalifikované, jako jsou například překladatelky. „Ty jsou kvalifikované, ale ta umělá inteligence už je umí velmi dobře nahradit,“ míní.