Nezaměstnanost v Česku v březnu klesla na 3,9 procenta

Česko sice podle Krištofa má nejnižší nezaměstnanost v Evropské unii, stagnuje ale počet evidovaných volných míst, který zůstal už čtvrtý měsíc po sobě prakticky stejný a je stále nižší než počet uchazečů o zaměstnání. „O to důležitější je, aby se lidé snažili průběžně vzdělávat i rekvalifikovat – je to nezbytné, aby získali lepší zaměstnání a mohli si vydělat víc. Trh práce se stále rychleji mění a s tím i poptávka po nových kompetencích a znalostech,“ dodal.

Počet lidí v evidenci pracovních úřadů zahrnuje i nezaměstnané, kteří nemohou okamžitě nastoupit do práce. Jsou to například lidé na rekvalifikačních kurzech, nezaměstnané ženy na mateřské dovolené, vězni nebo nezaměstnaní v pracovní neschopnosti. Takzvaných dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku od 15 do 64 let, kteří mohli ihned nastoupit do práce, bylo v Česku v březnu 265 136, tedy o 7240 méně než o měsíc dřív.

Ukrajinců s dočasnou ochranou, kterou dostali jako uprchlíci před válkou, od napadení Ukrajiny Ruskem v únoru 2022, získalo v Česku práci 397 915. Víc než dvě třetiny z nich byly ženy. Někteří už se vrátili na Ukrajinu nebo ze zaměstnání odešli, na konci března tak na území Česka pracovalo 124 324 Ukrajinců s dočasnou ochranou. Zaměstnání mají hlavně ve Středočeském a Plzeňském kraji a v Praze, nejčastěji jako montážní a stavební dělníci, v dopravě a jako obsluha strojů a zařízení. V určitých oblastech tak zaměstnavatelé získali pracovníky, které tolik potřebovali, uvedl Úřad práce ČR.