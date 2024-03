Bez chození na úřad. Žádost o evidenci v nezaměstnanosti a o podporu půjde podat digitálně

Žádosti o zapsání do evidence uchazečů o práci a o podporu v nezaměstnanosti bude od podzimu možné podávat elektronicky. Ministerstvo práce se chystá po trojici dávek digitalizovat i agendu zaměstnanosti. Úřad začne také využívat získané údaje k lepšímu zacílení opatření na podporu uplatnění na trhu práce. Záměr v pátek představili ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) a vrchní ředitel resortní sekce informačních technologií Karel Trpkoš.

„Plánujeme během podzimu dokázat digitálně obsluhovat klienty i v oblasti zaměstnanosti, aby uchazeč, který hledá práci nebo ji ztratil, nemusel už chodit přímo na úřad práce, ale mohl úkony dělat přes digitální službu. Náš cíl je v oblasti zaměstnanosti, aktivní politiky zaměstnanosti a vzdělávání maximálně využít digitální kanály,“ oznámil Jurečka. Podle Trpkoše ministerstvo teď informační systémy pro agendu zaměstnanosti mění. Propojit by se měly s aplikací Jenda, přes kterou lze vyřizovat rodičovská, příspěvky na bydlení a přídavky na děti. Přibudou další funkce. Elektronicky bude možné podávat žádost o zařazení do evidence uchazečů o práci a žádost o podporu v nezaměstnanosti. Šéf sekce IT uvedl, že se spuštění chystá na konec září či v říjnu. Úřady práce a ministerstvo začnou také využívat získaná data. Podle nich rozliší přístup k jednotlivým klientům. „Budeme dělat segmentaci – a Úřad práce na tom intenzivně pracuje, abychom se mohli starat co nejlépe o ty, kteří to potřebují, a ty, kteří to nepotřebují, jsme neobtěžovali zbytečně,“ popsal Jurečka.

Nabídky přeškolení Podle něj by získaná data s údaji od zaměstnavatelů měla posloužit k lepšímu zacílení opatření na podporu zaměstnávání, a to třeba rekvalifikací. Sledovat by se mělo, na jaké pozici člověk byl, jakým dalším vzděláváním prošel a zda získal pak lepší místo a začal vydělávat víc. Podle uchazečovy pozice, věku i dalších informací o jeho situaci by se pak nastavila opatření. „Nehodláme data v žádném případě používat k represi, ale aby Úřad práce mohl dělat aktivní sociální práci a mohl pomoci. Budeme se snažit na základě dat fungovat tak, aby se člověk nedostal do špatné situace. Pokud už v ní je, abychom ho nasměrovali ven,“ vysvětlil Trpkoš.