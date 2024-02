Návrh na výpověď bez udání důvodu dělí koalici

Aktuálně dostávají zaměstnanci odstupné ve výši až tří svých měsíčních výdělků. Koaliční strany vyjednávají o tom, že by to mohl být dvou a až trojnásobek této částky. „Dovedu si představit i přímo podání výpovědi bez udání důvodu, ale s tím, že budou ošetřeny ty skupiny obyvatel, které jsou ohroženy,“ poznamenal předseda poslaneckého klubu TOP09 Jan Jakob.

Podle opozice by mohly být v nevýhodě ženy s dětmi a starší lidé

Sněmovní opozice s návrhem na uzákonění možnosti propustit zaměstnance i bez udání důvodu nesouhlasí. A to ani v případě, že by díky tomu lidem citelně vzrostlo odstupné. „Obávám se, že by to mohlo vést k tomu, že by se firmy mohly zbavit třeba žen s často nemocnými dětmi nebo starších zaměstnanců s vysokými platy,“ poznamenala předsedkyně poslaneckého klubu a místopředsedkyně hnutí ANO Alena Schillerová. „Dát někomu výpověď bez udání důvodů je mít z toho člověka otroka,“ řekl předseda poslaneckého klubu, místopředseda hnutí Radim Fiala (SPD).

Vládní koalice chce mít dohodu na reformě zákoníku práce hotovou během několika měsíců. Na podzim by ji mohli začít schvalovat poslanci.