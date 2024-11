Experti se přeli o reformě penzí

Zmínil také, že například zaměstnanec v tuzemsku odpracuje za přibližně čtyřicet let o devět let více než pracovník v Německu. „A my se tady bavíme o tom, jak chyby ve veřejných rozpočtech přenést na důchodce naprosto tragickým způsobem,“ podotkl odborářský předák.

Zdůvodnil to tím, že český zaměstnanec podle jeho informací neodchází do důchodu zdravý. „V 62 letech má velmi zkažené zdraví a ten problém je v tom případě velmi vážný. Hovoříme o prodlužování věku a vůbec se nebavíme o kvalitě. A ta je taková, že on skončí na jiných dávkách, takže překlápíme ve statním rozpočtu jenom náklady mezi důchodovými a dalšími jako jsou příspěvky na péči a podobně,“ upozornil Středula.

Bývalý guvernér České národní banky Jiří Rusnok je přesvědčený, že díky schválené reformě nastane určité zlepšení v nespravedlnosti současného systému mezi generacemi.

„To znamená, že budoucí generace budou méně poškozeny, než by byly za stávajícího stavu. A za druhé je pro mě podstatné, že to významně přispěje k určité stabilizaci veřejných financí, i když to samo o sobě nebude stačit. Řekněme, že část úkolu byla tímto splněna,“ uvedl Rusnok.

Prezident Hospodářské komory Zdeněk Zajíček (ODS) navázal na Rusnoka a souhlasí s tím, že je reforma důležitá právě pro udržitelnost důchodového systému.

„Pokud by nedošlo k zásadním reformním krokům v této oblasti, ale netýká se to jen důchodů, ale bude se to týkat také zdravotnictví a případně dalších oblastí, tak se začnou přenášet zase zátěže na podnikatele. Mohlo by dojít k zásadnímu zvyšování daní, a to by mohlo vést k tomu, že by firmy z České republiky šly podnikat jinam, a tím by se ta situace možná daleko více zhoršila, než je ve výhledu teď,“ míní.