Tusk se zastal polského šéfa diplomacie po jeho slovní přestřelce s Muskem

Polský premiér Donald Tusk vyzval přátele své země, aby respektovali své spojence a nebyli arogantní. Stalo se to po nedělní slovní přestřelce amerického miliardáře Elona Muska a šéfa americké diplomacie Marca Rubia s polským ministrem zahraničí Radosławem Sikorským týkající se Muskova internetového systému Starlink. Agentura Reuters podotýká, že Tusk ve svém příspěvku na sociální síti X nikoho konkrétně nezmínil.

Zpravodaj ČT v Polsku Andreas Papadopulos popsal slovní přestřelku původně mezi Elonem Muskem a Radosławem Sikorským jako „internetovou výměnu názorů, která velmi záhy ještě v neděli večer přerostla do fyzické polské politiky“. „Odstartoval to svým příspěvkem sám majitel sociální sítě X Elon Musk, který mimo jiné uvedl, že jeho systém Starlink je páteří ukrajinské armády a že bez něj by se celá fontová linie zhroutila,“ popsal Papadopulos s tím, že Starlink je ukrajinskou armádou využívaný a pro vojáky na frontové linii je velmi potřebný.

Na Muskův příspěvek reagoval šéf polské diplomacie Radosław Sikorski, který si slova amerického miliardáře vyložil jako „vydírání“. „Připomněl, že starlinky pro Ukrajinu hradí částkou 50 milionů dolarů (asi 1,1 miliardy korun) ročně polské ministerstvo pro digitalizaci a řekl, že pokud se SpaceX ukáže jako nespolehlivý dodavatel této technologie, pak Polsko bude jednoznačně hledat náhradu,“ uvedl Papadopulos.