Kandidátovi krajní pravice na polského prezidenta rostou preference

Ten čelí kritice části straníků za nejisté vystupování. I on přitom sází na protiukrajinskou kartu. „(Volodymyr) Zelenskyj nehnul ani brvou. To je celý on. A my jsme mu přitom podali pomocnou ruku,“ postěžoval si na ukrajinského prezidenta jeden z voličů Nawrockého.

Organizátoři zakázali vstup televizním štábům na programové shromáždění Nawrockého. Oponenti mu dlouhodobě vyčítají, že se vyhýbá kritickým rozhovorům.

V průzkumech zatím vede primátor Varšavy

Souboj o druhé místo v průzkumech zatím sleduje zpovzdálí zřejmě jasný favorit voleb –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ primátor Varšavy a vládní kandidát Rafal Trzaskowski. Jako jediný se opatrně pustil do kritiky americké politiky vůči Ukrajině. „Jistě jste viděli, co se odehrálo v Bílém domě. Chci říct jednu věc: čím divnější svět je, tím větší odvahu si to od nás žádá,“ zdůraznil Trzaskowski.