Trumpův „krásný zákon“ nejen o výdajích vzbudil Muskův hněv

před 2 h hodinami | Zdroj: The Wall Street Journal , MSNBC , The American Prospect

Za „nechutnou ohavnost“ označil miliardář Elon Musk daňový balíček amerického prezidenta Donalda Trumpa. Svou kritiku zesílil v době, kdy se Senát snaží legislativu schválit, aby ji Trump stihnul podepsat do 4. července, kdy USA slaví Den nezávislosti. Návrh však přináší i další opatření, například možnost, aby vláda definovala neziskovky jako „organizace podporující terorismus“.

Musk, který minulý týden opustil administrativu, dále označil balíček za „masivní, nehorázný, vepřovým nadívaný“. V souvislosti s příštími volbami do Kongresu, takzvanými midterms, prohlásil: „V listopadu příštího roku vyhodíme všechny politiky, kteří zradili americký lid.“

Muskův příspěvek je střípkem kritiky balíčku, kterému Trump přezdívá „The One, Big, Beatiful Bill“. Legislativa zahrnuje snížení daní, ale i výdajů na zdravotní péči a potravinovou pomoc, napsal server The Wall Street Journal .

Senát hodlá v návrhu zákona provést změny a poté jej vrátit zpět do Sněmovny reprezentantů. Zastánci legislativy si mohou dovolit ztratit maximálně hrstku republikánských hlasů v obou komorách, přičemž se očekává, že všichni demokraté budou proti.

Návrh zákona by kromě toho poskytl nové peníze na ochranu hranic, národní obranu a podporu zemědělců. Na pokrytí některých – ale ne všech – těchto nákladů by snížil výdaje na daňové úlevy na zelenou energii, program Medicaid a potravinovou pomoc.

Současný návrh by prodloužil končící daňové úlevy pro všechny příjmové skupiny a přidal by k nim nové, včetně verzí Trumpových předvolebních slibů o zrušení daní ze spropitného, odměn za přesčasy a dávek sociálního zabezpečení.

Přesto Bílý dům a vedoucí představitelé republikánů uvedli, že Muskova prohlášení neotřásla jejich důvěrou ve schválení zákona. Trump „již ví, jak se Elon Musk k tomuto zákonu postavil“, poznamenala tisková mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová. „Na prezidentově názoru to nic nemění,“ dodala.

Kauce k vydání soudního příkazu

„Krásný zákon“ se ale netýká pouze čistě daní a výdajů. Server MSNBC upozornil, že republikáni ve Sněmovně reprezentantů do návrhu legislativy dostali ustanovení, které by ztížilo možnost soudů obvinit z pohrdání soudem jednu ze stran řízení, která by se vzpírala jejich příkazům.

Pokud návrh projde, tak každý, kdo by se domáhal soudního příkazu nebo zákazu činnosti, by musel složit finanční jistinu ve výši stanovené soudcem.