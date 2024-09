Čeští studenti pošlou do vesmíru satelit. Posvítí si na kosmický odpad

Skupině talentovaných českých studentů se podařilo nejen vymyslet, ale i sestrojit kosmickou družici - a dokonce se jim teď povedlo i zajistit, aby do vesmíru opravdu letěla. Do konce roku ji vynese na oběžnou dráhu Země raketa Falcon 9 americké společnosti SpaceX v rámci mise Bandwagon-2. Družice umožní výzkum a vývoj jejich vítězného nápadu, jak za pomoci laseru na dálku opravit nefunkční družice a zbavit se kosmického smetí.

Tým LASAR navrhuje zkusit problém vyřešit za využití laserů. „Laserem můžeme odpařit část materiálu na povrchu částečky. Odpařováním vyvoláme akci a reakci, která může úlomek zpomalit a navést zpět do atmosféry. Tam bezpečně shoří. Takové řešení vyžaduje obrovsky silný laser a přesný zaměřovací systém. Ale jakmile by to bylo funkční, energie stojí pouze malou částku,“ popisuje Klinga.

Družice, kterou sestrojili, je vybavená celou řadou přístrojů. Pomocí fotodiod budou moci středoškoláci zjistit, kolik energie laseru se k družici přes atmosféru skutečně dostalo a kolik atmosféra pohltila. To se bude lišit v závislosti na oblačnosti i vlhkosti vzduchu.

Pomocí plazmového detektoru se pak pokusí změřit, jestli laser způsobil měřitelnou ionizaci na částicích v okolí družice. Koutové odražeče následně odrazí část paprsku zpátky na Zemi, kde proběhnou měření přesnějšími přístroji.

„Odražení zpátky na Zemi nám pomůže zejména proto, že prostor pro přístroje na družici je velmi omezený. Máme tam to nejlepší, co se mohlo vejít, ale na Zemi budeme mít přístroje s daleko větším rozlišením. Sice tak budeme měřit laser po dvojitém průchodu atmosférou, ale za to s daleko větší kvalitou,“ říká mechatronik Boris Brovkin. „Série LED diod i zlaté stěny družice nám pomůžou s mírným zvýšením její jasnosti. To bude klíčové při zaměřování ze Země,“ doplňuje.