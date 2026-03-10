Bez kárné žaloby. Tejc řešil kauzu na ostravském krajském soudu


před 59 mminutami|Zdroj: ČTK

Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc (za ANO) se rozhodl, že nepodá kárnou žalobu na předsedu ostravského krajského soudu Petra Nováka v souvislosti s kauzou údajného sexuálního obtěžování tamních zaměstnankyň jedním ze soudců.

Novák podle Tejce postupoval ve snaze ochránit oběti. Ministr mu ale vytkl, že komunikace směrem k ministerstvu i k veřejnosti měla být rychlejší, sdělil v úterý tiskový odbor úřadu.

„Nevidím důvod pro podání kárné žaloby na předsedu soudu Petra Nováka, neboť postupoval ve snaze chránit oběti. Situace na Krajském soudě v Ostravě je v tomto okamžiku vyřešena tak, že soudce Petr Budín již nebude soudit a orgány činné v trestním řízení prošetří jeho jednání,“ uvedl Tejc.

Ministerstvo prověří postup soudu v Ostravě kvůli obtěžování zaměstnankyň
Krajský soud v Ostravě

Ministr po medializaci případu prověřoval, zda vedení soudu zareagovalo na stížnosti zaměstnankyň na nevhodné chování insolvenčního soudce Budína včas a přiměřeně. S Novákem se sešel. „Předseda soudu podrobně popsal svůj postup v dané věci. Uvedl, že informace se mu podařilo shromažďovat postupně,“ napsalo ministerstvo.

Novák podle úřadu podal trestní oznámení po zjištění konkrétních okolností a Budín do měsíce od konkretizace informací rezignoval na funkci. Tyto kroky Tejc označil za nezbytné. Zdůraznil také, že v podobných případech je nezbytné postupovat bez zbytečných prodlev.

Bylo řešení dostatečně rychlé?

Podle dřívějších informací serveru Seznam Zprávy se první z žen obrátila na vedení soudu loni v říjnu, přičemž Novák trestní oznámení podal až koncem letošního ledna poté, co se o věc začali zajímat novináři. Úřednice měly podle serveru dojem, že předseda problém nechce řešit, a 90 z nich proto sepsalo společné prohlášení o Budínově nevhodném chování.

Jelikož Budín na funkci soudce rezignoval, nelze ho kárně postihnout. Jako důvod v rozhovoru pro Seznam Zprávy uvedl, že práce ho už dlouhou dobu nebavila. Jakékoliv násilné chování vůči ženám vyloučil a celý případ označil za zmanipulovaný – podle něj se proti němu spikli soudci a úřednice.

Co se dělo na krajském soudu

Novák serveru řekl, že rozhodnutí o podání kárné žaloby nelze učinit z minuty na minutu a že se zpočátku domníval, že Budín ženy obtěžoval „v legraci“. „Třeba při běžném kontaktu v kanceláři na soudním oddělení měl tendenci chytat za oblečení. Někde jí ho nadzvedávat a tak dál. To znamená, nebylo tam takové nátlakové sexuálně motivované jednání ve smyslu dosažení nějakého následku,“ uvedl. Soudce podle vlastních slov důrazně vyzval, aby se usměrnil. Zmínil také, že už po prvním oznámení změnil soud rozvrh práce.

Tejc po medializaci Budínova údajného počínání uvedl, že takové jednání nelze tolerovat, a už vůbec ne u soudců, jejichž chování ovlivňuje důvěru veřejnosti v soudnictví jako celek. Všem zaměstnancům rozeslal dopis s návodem, jak podobné situace řešit. Vyzval je, aby se v obdobných situacích nebáli obracet na vedení justičních složek nebo přímo na ministerstvo.

ŽivěPoslanci mají jednat o digitální ekonomice a potenciálně i o svých platech

Poslanci se ve středu odpoledne sešli na pokračování řádné schůze dolní komory z minulého týdne. Dokončit by měli úvodní kolo projednávání nového zákona o digitální ekonomice, který přináší přísnější pravidla třeba pro on-line tržiště nebo sociální sítě. V prvním čtení mají projednat i novelu zákona o silničním provozu, která má veřejnosti zpřístupnit víc dopravních dat. Zákonodárci by se mohli dostat i k projednávání koaliční předlohy, která politikům zmrazuje platy.
před 15 mminutami

Ředitelé národních parků podpořili odvolaného šéfa toho krkonošského

Ředitelé národních parků podpořili ředitele Správy Krkonošského národního parku (KRNAP) Robina Böhnische, kterého ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé) odvolal v pondělí. Böhnisch je dál předsedou Asociace národních parků ČR.
před 52 mminutami

Trumpova slova o brzkém konci války srazila ceny ropy i plynu

Ceny ropy po výstupu na více než tříletá maxima v úterý prudce klesají, severomořský Brent odepisuje přes osm procent. Reagují tak na slova prezidenta USA Donalda Trumpa, že válka na Blízkém východě by mohla brzy skončit. Zmírnily se tak obavy z dlouhodobého narušení dodávek suroviny na světové trhy kvůli situaci v Hormuzském průlivu. Dolů jde i cena plynu pro Evropu. V tuzemsku v důsledku války výrazně zdražila nafta i benzin, uvedla společnost CSS.
10:41Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Konflikt s Íránem by neměl zastínit Ukrajinu, shodli se prezidenti Česka a Lotyšska

Česko a Lotyšsko sdílejí podle lotyšského prezidenta Edgarse Rinkévičse podobný pohled na konflikt na Blízkém východě. Neměl by ale zastínit situaci na Ukrajině, řekl v úterý v Rize po jednání se svým českým protějškem Petrem Pavlem. Podle české hlavy státu bude mít blízkovýchodní konflikt přímý dopad na Evropu, a je tudíž v jejím zájmu o důsledcích diskutovat a hledat společný přístup.
před 2 hhodinami

Slovenský úřad uložil českým a slovenským výrobcům kabelů rekordní pokutu

Slovenský antimonopolní úřad uložil desítce českých a slovenských výrobců a dodavatelů kabelů a jejich asociaci rekordní pokutu v celkové výši 97,4 milionu eur (2,4 miliardy korun) za kartelovou dohodu při stanovování cen zboží. Rozhodnutí v případu zatím není pravomocné.
před 2 hhodinami

Policie navrhla obžalovat tři lidi v kauze miliardového investičního podvodu

Policie navrhla obžalovat tři lidi stíhané za podvod a neoprávněné podnikání v souvislosti se skupinou společností Cryfin. Podle vyšetřovatelů způsobili 584 investorům celkovou škodu 1,1 miliardy korun, a to vysoce sofistikovanou trestnou činností v oblasti virtuálních měn. O posunu ve vyšetřování v úterý informoval mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) Jaroslav Ibehej. Obviněným hrozí až desetileté vězení.
před 3 hhodinami

Evropské lesy je třeba připravit na kůrovce i další požáry, varuje velký model

Podmínky pro vznik kůrovcových kalamit podobných té z let 2018 až 2022 se v budoucnosti budou opakovat, ukazuje nový model vytvořený s pomocí umělé inteligence. Podíleli se na něm i čeští vědci a předpovídá vývoj v Evropě, včetně Česka. I v nejoptimističtějším scénáři předpokládá výrazný nárůst zasažených lesů.
před 3 hhodinami
