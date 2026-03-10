Bez kárné žaloby. Tejc řešil kauzu na ostravském krajském soudu

Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc (za ANO) se rozhodl, že nepodá kárnou žalobu na předsedu ostravského krajského soudu Petra Nováka v souvislosti s kauzou údajného sexuálního obtěžování tamních zaměstnankyň jedním ze soudců.
Novák podle Tejce postupoval ve snaze ochránit oběti. Ministr mu ale vytkl, že komunikace směrem k ministerstvu i k veřejnosti měla být rychlejší, sdělil v úterý tiskový odbor úřadu.
„Nevidím důvod pro podání kárné žaloby na předsedu soudu Petra Nováka, neboť postupoval ve snaze chránit oběti. Situace na Krajském soudě v Ostravě je v tomto okamžiku vyřešena tak, že soudce Petr Budín již nebude soudit a orgány činné v trestním řízení prošetří jeho jednání,“ uvedl Tejc.
Ministr po medializaci případu prověřoval, zda vedení soudu zareagovalo na stížnosti zaměstnankyň na nevhodné chování insolvenčního soudce Budína včas a přiměřeně. S Novákem se sešel. „Předseda soudu podrobně popsal svůj postup v dané věci. Uvedl, že informace se mu podařilo shromažďovat postupně,“ napsalo ministerstvo.
Novák podle úřadu podal trestní oznámení po zjištění konkrétních okolností a Budín do měsíce od konkretizace informací rezignoval na funkci. Tyto kroky Tejc označil za nezbytné. Zdůraznil také, že v podobných případech je nezbytné postupovat bez zbytečných prodlev.
Bylo řešení dostatečně rychlé?
Podle dřívějších informací serveru Seznam Zprávy se první z žen obrátila na vedení soudu loni v říjnu, přičemž Novák trestní oznámení podal až koncem letošního ledna poté, co se o věc začali zajímat novináři. Úřednice měly podle serveru dojem, že předseda problém nechce řešit, a 90 z nich proto sepsalo společné prohlášení o Budínově nevhodném chování.
Jelikož Budín na funkci soudce rezignoval, nelze ho kárně postihnout. Jako důvod v rozhovoru pro Seznam Zprávy uvedl, že práce ho už dlouhou dobu nebavila. Jakékoliv násilné chování vůči ženám vyloučil a celý případ označil za zmanipulovaný – podle něj se proti němu spikli soudci a úřednice.
Co se dělo na krajském soudu
Novák serveru řekl, že rozhodnutí o podání kárné žaloby nelze učinit z minuty na minutu a že se zpočátku domníval, že Budín ženy obtěžoval „v legraci“. „Třeba při běžném kontaktu v kanceláři na soudním oddělení měl tendenci chytat za oblečení. Někde jí ho nadzvedávat a tak dál. To znamená, nebylo tam takové nátlakové sexuálně motivované jednání ve smyslu dosažení nějakého následku,“ uvedl. Soudce podle vlastních slov důrazně vyzval, aby se usměrnil. Zmínil také, že už po prvním oznámení změnil soud rozvrh práce.
Tejc po medializaci Budínova údajného počínání uvedl, že takové jednání nelze tolerovat, a už vůbec ne u soudců, jejichž chování ovlivňuje důvěru veřejnosti v soudnictví jako celek. Všem zaměstnancům rozeslal dopis s návodem, jak podobné situace řešit. Vyzval je, aby se v obdobných situacích nebáli obracet na vedení justičních složek nebo přímo na ministerstvo.