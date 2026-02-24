Soud osvobodil tři dozorce z Rýnovic obviněné z napadení vězně

Okresní soud v Jablonci nad Nisou zprostil žaloby tři dozorce z rýnovické věznice. Obžalobě čelili kvůli napadení vězně v listopadu 2018. Podle soudu nebylo prokázáno, že by se skutek stal tak, jak bylo uvedeno v obžalobě. V případě jednoho z nich, Davida Halamy, je rozhodnutí pravomocné. Případ je jedním ze šesti v rozsáhlé kauze, v níž bylo obžalováno patnáct dozorců z Rýnovic.
Soud v této kauze pro Halamu definitivně skončil i díky tomu, že státní zástupce Martin Tvrdík při hodnocení důkazů v závěrečné řeči dospěl k závěru, že by měl být zproštěn obžaloby.
Pro další dva obžalované žádal státní zástupce podmíněný trest a v jejich případě si ponechal lhůtu pro odvolání. „Protože zde existují důkazy, které je usvědčují. Nicméně existují i důkazy, které svědčí v jejich prospěch,“ řekl Tvrdík. Zda podá odvolání, se rozhodne až po prostudování písemného vyhotovení rozsudku.
Kauza Rýnovice
Jde o jeden z šesti případů rozsáhlejší kauzy, ve kterých bylo z obdobných trestných činů obžalováno patnáct dozorců z Rýnovic. Soudy se v nich zabývají jednáním dozorců na oddělení výkonu kázeňských trestů (OVKT). Podle obžaloby opakovaně nezvládli vypjaté emoční situace, a místo aby postupovali zákonným způsobem, vězně svévolně trestali za nepřístojné chování, aby si zajistili klid pro další službu. Obvinění dozorci protiprávní jednání odmítají.
V tomto případě jsou tři muži stíhaní kvůli incidentu z 12. listopadu 2018, kdy podle obžaloby po zákonném zákroku na chodbě oddílu C5 odvlekli do cely odsouzeného Dalibora D. a tam do něj kopali, šlapali mu po zádech a bili ho pěstí. Státní zástupce v závěrečné řeči označil za klíčový důkaz odposlech pořízený ve věznici skoro dva roky po této události, kde jeden obžalovaný mluvil o tom, jak „naložili“ s tímto vězněm.
Obžalovaní i jejich obhájci to v úterý odmítli, podle nich šlo o nadsázku, kdy si dozorci jen slovně ulevovali od náročné práce s problematickými vězni. Tento byl dvacetkrát soudně trestaný, byl i ve vězení opakovaně kázeňsky trestán za ničení majetku, porušování řádu věznice a nevhodné chování a verbální útoky vůči dozorcům.
Důkazy pro i proti
Důkazů o vině obžalovaných podle soudce nebylo mnoho. „Bylo tam tvrzení pana poškozeného z přípravného řízení, kde při hlavním líčení tam došlo k názorovému posunu pana poškozeného a ty jeho verze byly poměrně nesouvislé,“ komentoval to soudce Petr Loutchan. Dalším částečně usvědčujícím důkazem byl podle něj jen nahraný rozhovor mezi dozorci ve věznici z roku 2020, „který ale evidentně minimálně částečně neodpovídal tomu, co bylo objektivně zjištěno. Nic dalšího tam uvedeno nebylo, ba naopak,“ dodal soudce.
Ve prospěch obžalovaných hovořil zejména znalecký posudek, který vycházel z lékařských vyšetření, jež po incidentu z listopadu 2018 i později podstoupil údajně napadený vězeň. „Ze znaleckých posudků poměrně jednoznačně plynulo, že žádné zranění panu poškozenému způsobeno nebylo. Žádný svědek toto také nepotvrdil,“ shrnul soudce.
Ze zbývajících pěti kauz s dozorci z Rýnovic soudy jedno řízení zastavily a ve třech vynesly osvobozující rozsudky, pravomocný je ale jen v jednom případě. V jedné kauze naopak zazněl odsuzující verdikt, tím se ale bude ještě zabývat Nejvyšší soud. U něj už dozorci v jiném z těchto případů s dovoláním jednou uspěli.
Dozorce Halama je definitivně osvobozen
Bývalý dozorce David Halama figuroval ve dvou případech, v obou byl zproštěn obžaloby. Dopad na jeho život to mělo velký, opustit musel i práci v rýnovické věznici. „Spíš to bylo náročné psychicky. Pro mě, pro rodinu (...). A byly to tahanice po soudech, nekonečný, nekonečný,“ popsal.
Halama míní, že k soudu se tento případ vůbec neměl dostat. „Nechci nikoho obviňovat, ale to se mělo všechno řešit jinak. Tam už byla chyba na začátku a nebudu říkat, kdo ji udělal,“ zhodnotil po vyhlášení rozsudku.
Práci inspektora dozorčí služby v rýnovické věznici měl Halama rád, ale již se do ní vracet nebude. „Rád jsem tam řešil problémy a byl hrdý na to, když se mi to podařilo vyřešit s čistým štítem. Ale mám teď novou práci, která je úžasná, a už se tam nebudu vracet,“ vysvětlil.