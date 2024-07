Čtyři bývalí dozorci z rýnovické věznice dle Nejvyššího soudu nespáchali trestný čin

První čtyři bývalí dozorci z Věznice Rýnovice uspěli u Nejvyššího soudu s dovoláním. Soudy nižší instance je odsoudily k podmíněným několikaletým trestům a zákazu činnosti za to, že měli nepřiměřeně trestat vězně na speciálním uzavřeném oddělení. Nejvyšší soud konstatoval, že se dozorci nedopustili závažné újmy ani trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby.

Podle Nejvyššího soudu nejednali vězni ani s úmyslem vězně zlovolně šikanovat. „Soud upozornil na to, že vězeň byl problematický, těžko zvladatelný, vyžadoval neustálou pozornost dozorců a opakovaně si je přivolával na celu,“ řekla redaktorka ČT Barbora Silná. Podle soudu šlo maximálně o přestupek, který měl být vyřízen v kázeňském řízení.

Atmosféra ve věznici se zhoršila

„Věřím, že to těm klukům i atmosféře ve věznici pomůže. Ti kluci, co tady ještě slouží, musejí být s těmi odsouzenými ve styku a ti odsouzení to dobře vědí, že mají ještě soudy, a podle toho se odsouzení chovají. Jsou agresivnější, jsou drzejší,“ řekl bývalý příslušník vězeňské služby Věznice Rýnovice Radek Halama.

Všichni stíhaní nebo odsouzení příslušníci sloužili na specializovaných odděleních, kde jsou problematičtí vězni. Část z nich po odsouzení odešla z věznice sama. Ti příslušníci, kteří ještě nemají pravomocná rozhodnutí, tady stále pracují. Radek Halama, který jako první se svými třemi kolegy uspěl s dovoláním u Nejvyššího soudu, byl po pravomocném rozhodnutí propuštěn ze služby, ostatní odešli sami.

Rozhodnutí soudů ovlivnilo zásadním způsobem personální situaci ve věznici. V současné době tam chybí třiadvacet příslušníků, tedy asi patnáct procent celkového stavu. „Zhoršila se atmosféra ve věznici. Zvýšil se tlak na zaměstnance ze strany vězněných osob, takže v tomhle smyslu jsme to pocítili úplně všichni. Řešili jsme mnoho nestandardních situací a obecně se dá říct, že se nám zhoršila personální situace, protože se nám zhoršil nábor,“ popsal ředitel Věznice Rýnovice Petr Veselý.