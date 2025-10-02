Odvolací krajský soud v Liberci zrušil osvobozující rozsudek nad čtyřmi bývalými dozorci z věznice Rýnovice v Jablonci nad Nisou. V neveřejném jednání rozhodl před týdnem o vrácení případu Okresnímu soudu v Jablonci k novému projednání, vyplývá z údajů v databázi justice. Čtyři muži jsou obžalováni ze zneužití pravomoci úřední osoby a porušení povinnosti dozorčí nebo jiné služby kvůli několika konfliktům s vězněm, který nerespektoval pravidla.
Odvolací soud zrušil osvobozující rozsudek nad bývalými dozorci z Rýnovic
Důvody pro vrácení kauzy zatím nejsou veřejně známé. „Rozhodnutí bylo přijato v neveřejném zasedání, není zatím písemně vyhotoveno a ani doručeno účastníkům,“ uvedla mluvčí soudu Karolína Francová.
Případem se soudy zabývají už čtyři roky. Původně byli obžalovaní muži potrestáni podmíněnými tresty, Nejvyšší soud ale tento verdikt na základě jejich dovolání zrušil. V opakovaném řízení okresní soud všechny osvobodil s tím, že žalovaný skutek není trestným činem. Po aktuálním rozhodnutí krajského soudu se ale touto kauzou bude muset zabývat ještě jednou.
Jde o jednu z šesti kauz, v nichž bylo obžalováno ze stejných trestných činů patnáct dozorců z věznice Rýnovice. Soudy se v nich zabývají jednáním dozorců na oddělení výkonu kázeňských trestů (OVKT), a to v období od února 2020 do ledna 2021.
Všechny případy spojuje obvinění, že dozorci nezvládali vypjaté emoční situace a místo toho, aby postupovali zákonným způsobem, vězně svévolně trestali za nepřístojné chování, aby si zajistili klid pro další službu. Obvinění dozorci protiprávní jednání ve všech případech odmítají.
V tomto případě soudy posuzují několik konfliktů dozorců s odsouzeným Lukášem K., který nerespektoval pravidla. Podle obžaloby mu dozorci vyhrožovali, stříkli do cely slzotvorný prostředek, nevydali matraci a v jednom případě kopli do hrudníku a dvakrát udeřili otevřenou dlaní do obličeje.
Ze zbývajících pěti kauz s dozorci z Rýnovic soudy ve třech vynesly osvobozující rozsudky. V jedné není rozhodnutí pravomocné, státní zástupce si podal odvolání ke krajskému soudu. V jednom naopak zazněl odsuzující verdikt, touto kauzou se ale bude ještě zabývat Nejvyšší soud (NS). V posledním případě zatím nevynesl rozsudek ani okresní soud.