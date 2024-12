Liberečtí zastupitelé vybrali podobu nové lanovky na Ještěd

K návrhu podoby kabiny zastupitelé neměli žádné námitky, některým ale vadilo, že není dořešené financování. „Je to prosklená kabina, líbí se mi tvar, o tom diskuse není, ale to financování pro město by mohlo být výrazně levnější. Nechápu, že nenastala diskuse s Českými radiokomunikacemi, Libereckým krajem, firmou TMR či s někým jiným, kdo by mě zájem ji postavit,“ řekl opoziční zastupitel Petr Židek (ODS).

Primátor Jaroslav Zámečník (Starostové pro Liberecký kraj) se k jeho námitce nevyjádřil. Uvedl, že na čtvrtečním jednání se financování neřeší. „Nejednáme o ekonomice, ale designu,“ zdůraznil. Opoziční zastupitel Jindřich Felcman (LOL) připomněl, že město má s krajem uzavřené memorandum o součinnosti ohledně přípravy výstavby lanovky. „Zatím to ale město táhne samo,“ dodal Felcman.