Liberecký kraj stále jedná o kupní smlouvě k hotelu a vysílači Ještěd


před 28 mminutami|Zdroj: ČTK

Liberecký kraj letos oproti očekávání nekoupí horský hotel a vysílač Ještěd. Kraj s Českými radiokomunikacemi (ČRa) stále vyjednává o parametrech smlouvy. Podle původních plánů mělo zastupitelstvo smlouvu schvalovat nejpozději v prosinci, nově se lhůta prodlouží do čtyřiadvacátého února. Jednání jsou komplikovaná, prodloužení je nutné z důvodu dohotovení technických a majetkoprávních podkladů, řekl ve středu novinářům hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj).

Horský hotel a vysílač Ještěd slouží od roku 1973 a patří k nejoriginálnějším architektonickým dílům v Česku. Architekt Karel Hubáček za projekt získal v roce 1969 prestižní mezinárodní Perretovu cenu. Lidé budovu zvolili českou stavbou dvacátého století. ČRa vlastní hotel a vysílač od roku 2000, získaly ho za pětaosmdesát milionů korun a další desítky milionů investovaly do oprav. Loni nabídly Ještěd ministerstvu kultury, to ale o cennou budovu zapsanou v indikativním seznamu památek UNESCO zájem nemá.

Krajští zastupitelé schválili parametry koupě Ještědu
Horský hotel a vysílač Ještěd

O odkoupení budovy, která je od roku 2006 národní kulturní památkou, jednají obě strany déle než rok. Cenu Ještědu stanovili auditoři společnosti Deloitte Advisory výnosovou metodou na 181 milionů korun, ČRa mají ročně platit za užívání vysílacího sálu, kanceláří a prostor pro umístění technologie takzvanou služebnost zhruba 3,5 milionu korun ročně včetně DPH. Budova potřebuje rekonstrukci odhadovanou na nejméně 400 milionů korun.

Půta nově odhaduje, že smlouvu předloží do krajského zastupitelstva v únoru

„Prodlužuje se to opakovaně, chceme ale vyjednat dobrou kupní smlouvu pro kraj, předpokládáme, že smlouvu bychom měli předložit do krajského zastupitelstva v únoru,“ doplnil Půta. Kraj by pak měl podle něj Ještěd koupit do prvního března. Na prosincovém jednání by měli zastupitelé podle hejtmana ještě projednat rozpočtovou změnu, kterou do příštího roku převedou 186 milionů korun. „Z toho 181 milionů je kupní cena, další čtyři miliony jsou za vybavení a je tam nějaká rezerva na nákup topných olejů, kterými se na Ještědu topí,“ dodal.

Liberečtí zastupitelé vybrali podobu nové lanovky na Ještěd
Prezentace vizualizace nové podoby lanovky na Ještěd

S odkoupením Ještědu by kraj neměl mít problém, peníze na něj má připravené díky vyšším příjmům. V rozpočtu měl připraveno pětadvacet milionů korun, původně totiž vedení kraje počítalo s rozložením ceny do splátek. Zaplatit celou částku najednou bude ale podle Půty výhodnější. Další peníze na nákup zajistily vyšší příjmy ze sdílených daní, kdy kraj za prvních deset měsíců letošního roku získal proti schválenému rozpočtu navíc 272 milionů korun.

