Pacientům liberecké nemocnice napomůže mobilní aplikace

„To, co nezpřístupňuje, tak jsou například radiologické nálezy, histologická vyšetření, výsledky cytologie. Protože nikdy nechceme připustit to, aby se pacient dozvěděl ze svojí aplikace v mobilním telefonu, že trpí například rakovinou před tím, než by to s ním konzultoval lékař,“ uvedl lékařský ředitel.

Registrace v aplikaci je podmíněna osobní návštěvou

Do několika let by aplikace měla mít další funkce. „Chtěli bychom, aby pacienti měli do budoucna šanci se přes to objednávat do nemocnice, posílat nám žádanky, aby provoz byl výrazně širší. A také abychom jim do budoucna mohli posílat například edukační materiály, informované souhlasy k zákrokům, spojit se s nimi přes videohovor,“ dodal Roubíček.

To, že budou mít pacienti data o svých vyšetřeních v KNL ve svém mobilu, jim podle Roubíčka pomůže i při vyšetření v jiném zdravotnickém zařízení. V Česku totiž zatím neexistuje pro poskytovatele zdravotních služeb jednotné, bezpečné komunikační prostředí pro sdílení údajů. Lékaři tak stále nemohou v kritických situacích získat informace o pacientovi.

Aby si liberecká nemocnice byla jistá, že se k datům pacienta nedostane nikdo cizí, registraci v aplikaci podmiňuje osobní návštěvou. „Pacienti si sice můžou stáhnout aplikaci, ale nedostanou se do ní. Musí je zaregistrovat lékař v ambulanci. Tím ověříme, že to je opravdu ten správný pacient,“ vysvětlila vedoucí IT oddělení KNL Martina Jirsová. V databázi má největší zdravotnické zařízení v Libereckém kraji s odděleními v Liberci, Turnově a Frýdlantu registrováno 650 tisíc pacientů.