Fiala slíbil hladké předání vlády

Premiér v demisi Petr Fiala (ODS) blahopřál předsedovi ANO Andreji Babišovi ke jmenování předsedou vlády. Do jmenování zbytku kabinetu nabídl Babišovi Hrzánský palác. Končící kabinet zajistí, aby předání vlády bylo zcela hladké, uvedl Fiala na sociální síti X. Blahopřání Babišovi zveřejnili i další politici budoucí opozice, připojili například poznámky k řešení jeho střetu zájmů či výzvy, aby přestal s nenávistí.
Babiš se do funkce vrací po necelých čtyřech letech. Předsedou vlády byl jmenován potřetí. „Blahopřál jsem Andreji Babišovi ke jmenování předsedou vlády. Do jmenování jeho vlády je mu a jeho týmu plně k dispozici vládní Hrzánský palác. Zajistíme, aby předání vlády proběhlo zcela hladce,“ uvedl Fiala.
Předseda Starostů a nezávislých (STAN) Vít Rakušan připomněl, že Babiš slíbil věrnost Česku a na svou čest také to, že bude zastávat svůj úřad svědomitě a nezneužije svého postavení. „Na dodržování tohoto slibu jsme připraveni bedlivě dohlížet, protože Andrej Babiš má řadu schopností, ale dodržování slibů k jeho silným stránkám nepatří,“ napsal na síti X.
Jmenování Babiše podle předsedy Pirátů Zdeňka Hřiba nesmaže žádnou z dosud nezodpovězených otázek. „Naopak – zvyšuje váhu každé z nich. Jestli formální řešení, které zvolil, bude funkční, ukáže až čas. Jedno ale zůstává jisté – my ho ani tentokrát vyvádět peníze z veřejných rozpočtů nenecháme,“ odkázal Hřib na prohlášení Babiše z minulého týdne, že akcie holdingu Agrofert bude spravovat prostřednictvím trustové struktury nezávislý správce.
Podle šéfa lidovců Marka Výborného je v pořádku, že se stal Babiš premiérem, protože vyhrál volby a má ve sněmovně většinu. „Uděláme všechno pro to, abychom příště vyhráli a tu odpovědnost za naši zemi nesli my,“ dodal.
Šéf TOP 09 Matěj Ondřej Havel uvedl, že Babiš vyhrál volby a nyní nastává řádné předání moci. „Teď by měl skončit s nenávistí vůči druhým, přestat označovat voliče SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) za fašisty a zajistit, aby ČR zůstala pevně ukotvena v NATO a EU, tak jako to bylo za naší vlády,“ napsal.
Babišovi pogratulovala šéfka EK i předseda Evropské rady
Gratulace ke jmenování premiérem přichází Babišovi také ze zahraničí. Šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová na síti X uvedla, že se těší na spolupráci, počínaje nadcházejícím zasedáním Evropské rady. Dodala, že Česko má důležitou roli při prosazování evropské bezpečnosti.
Gratulaci na X vyjádřil také předseda Evropské rady António Costa, který se jako předseda summitů s Babišem setká 18. prosince na jednání šéfů států a vlád bloku. Uvedl rovněž, že se těší na prosazování společných zájmů občanů zemí EU.