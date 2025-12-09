Fiala slíbil hladké předání vlády


Premiér v demisi Petr Fiala (ODS) blahopřál předsedovi ANO Andreji Babišovi ke jmenování předsedou vlády. Do jmenování zbytku kabinetu nabídl Babišovi Hrzánský palác. Končící kabinet zajistí, aby předání vlády bylo zcela hladké, uvedl Fiala na sociální síti X. Blahopřání Babišovi zveřejnili i další politici budoucí opozice, připojili například poznámky k řešení jeho střetu zájmů či výzvy, aby přestal s nenávistí.

Babiš se do funkce vrací po necelých čtyřech letech. Předsedou vlády byl jmenován potřetí. „Blahopřál jsem Andreji Babišovi ke jmenování předsedou vlády. Do jmenování jeho vlády je mu a jeho týmu plně k dispozici vládní Hrzánský palác. Zajistíme, aby předání vlády proběhlo zcela hladce,“ uvedl Fiala.

Prezident jmenoval Andreje Babiše premiérem
Prezident Petr Pavel jmenoval Andreje Babiše (ANO) premiérem

Předseda Starostů a nezávislých (STAN) Vít Rakušan připomněl, že Babiš slíbil věrnost Česku a na svou čest také to, že bude zastávat svůj úřad svědomitě a nezneužije svého postavení. „Na dodržování tohoto slibu jsme připraveni bedlivě dohlížet, protože Andrej Babiš má řadu schopností, ale dodržování slibů k jeho silným stránkám nepatří,“ napsal na síti X.

Jmenování Babiše podle předsedy Pirátů Zdeňka Hřiba nesmaže žádnou z dosud nezodpovězených otázek. „Naopak – zvyšuje váhu každé z nich. Jestli formální řešení, které zvolil, bude funkční, ukáže až čas. Jedno ale zůstává jisté – my ho ani tentokrát vyvádět peníze z veřejných rozpočtů nenecháme,“ odkázal Hřib na prohlášení Babiše z minulého týdne, že akcie holdingu Agrofert bude spravovat prostřednictvím trustové struktury nezávislý správce.

    Agentura AFP píše, že se se jmenováním Andrejem Babišem (ANO) premiérem k moci vrátil miliardář, podporovatel amerického prezidenta Donalda Trumpa a bývalý komunista.

    Pokud chce designovaný premiér Andrej Babiš (ANO) bojovat za zájmy občanů, měl by zlevnit potraviny, uvedl prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza. Musí posílit konkurenci či snížit náklady firem, uvedl.

    Šéf Motoristů Petr Macinka by měl vést ministerstvo zahraničí a dočasně bude pověřený i vedením resortu životního prostředí, sdělil designovaný premiér Andrej Babiš (ANO).

    Petr Macinka
    Zdroj: Reuters/David W Cerny
Podle šéfa lidovců Marka Výborného je v pořádku, že se stal Babiš premiérem, protože vyhrál volby a má ve sněmovně většinu. „Uděláme všechno pro to, abychom příště vyhráli a tu odpovědnost za naši zemi nesli my,“ dodal.

Politické komentáře ke jmenování A. Babiše premiérem

Šéf TOP 09 Matěj Ondřej Havel uvedl, že Babiš vyhrál volby a nyní nastává řádné předání moci. „Teď by měl skončit s nenávistí vůči druhým, přestat označovat voliče SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) za fašisty a zajistit, aby ČR zůstala pevně ukotvena v NATO a EU, tak jako to bylo za naší vlády,“ napsal.

Babišovi pogratulovala šéfka EK i předseda Evropské rady

Gratulace ke jmenování premiérem přichází Babišovi také ze zahraničí. Šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová na síti X uvedla, že se těší na spolupráci, počínaje nadcházejícím zasedáním Evropské rady. Dodala, že Česko má důležitou roli při prosazování evropské bezpečnosti. 

Gratulaci na X vyjádřil také předseda Evropské rady António Costa, který se jako předseda summitů s Babišem setká 18. prosince na jednání šéfů států a vlád bloku. Uvedl rovněž, že se těší na prosazování společných zájmů občanů zemí EU.

Zástupci sněmovních uskupení probrali jmenování Babiše premiérem

Hosté pondělních Událostí, komentářů diskutovali o jmenování šéfa hnutí ANO Andreje Babiše premiérem. Probrali také stanovisko Motoristů, kteří trvají na nominaci Filipa Turka (za Motoristy) na pozici ministra životního prostředí. K tomu má však výhrady prezident Petr Pavel. Debata se týkala také Babišova možného střetu zájmů či kumulace funkcí. Diskuse se zúčastnili předseda poslaneckého klubu Motoristů Boris Šťastný, předseda sněmovního zahraničního výboru Radek Vondráček (ANO), místopředseda ústavně-právního výboru Libor Vondráček (Svobodní, klub SPD), šéfka poslanců STAN Michaela Šebelová, místopředseda klubu Pirátů Ivan Bartoš a místopředseda výboru pro zdravotnictví Tom Philipp (KDU-ČSL). Debatou provázela Barbora Kroužková.
před 1 hhodinou

Rostoucí oblibou estetické medicíny i jejími riziky se zabýval Fenomén doby

Další díl publicistického cyklu Fenomén doby se zabýval plastickými operacemi, které jsou dnes považovány za běžnou věc. Podle estetické dermatoložky Miroslavy Pelechové všechny oblasti estetické medicíny zažívají rostoucí trend. Operace mohou přinést spokojenější život, ale i zdravotní rizika. Pořad ukazuje, proč počet plastických operací a jiných estetických zákroků narůstá a co to vypovídá o společnosti.
před 3 hhodinami

Situaci, kdy má Česko dva premiéry, ústava přímo neřeší

Situaci, kdy má republika dva premiéry, Ústava přímo neřeší. Hovoří ale o tom, že „prezident pověřuje vládu, jejíž demisi přijal nebo kterou odvolal, vykonáváním jejích funkcí prozatímně až do jmenování nové vlády“. Pověření se vztahuje k vládě jako celku a končí jmenováním a slibem nové vlády do rukou prezidenta, byť by třeba poté nezískala důvěru sněmovny. To je příklad současného kabinetu Petra Fialy (ODS), který podal demisi 6. listopadu. I po jmenování Babiše premiérem ale povládne Fialův kabinet, a to až do jmenování nové vlády.
06:25Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Do Česka by mohly dorazit další vakcíny proti žloutence. Někde stále chybí

Do Česka by do konce roku mohly mimořádně zamířit další desítky tisíc vakcín proti žloutence. Ministerstvo aktuálně jedná o jejich dovozu z Francie. Zájem o očkování je kvůli šíření nákazy letos třikrát vyšší než loni. Po listopadovém výpadku v některých ordinacích látky stále chybí. Distributor nyní odbavuje zhruba dva až tři týdny staré objednávky.
před 4 hhodinami
